Nahuel and the Magic Book de Germán Acuña, le courage de grandir au Festival d’animation d’Annecy

En sélection officielle pour les long-métrages du Festival d’animation d’Annecy ‘Online’, Nahuel and the Magic Book du chilien Germán Acuña, sous ses airs faussement enfantins, raconte l’éternelle histoire de la quête de soi et du courage qu’il faut pour grandir.

Nahuel est fils de pêcheur, il vit seul avec son père sur une petite île suite au décès de sa mère. Sa peur profonde de la mer et son étourderie lui apportent de nombreux ennuis, mais tout semble se résoudre lorsqu’un jour il trouve un libre magique. Véritable magie ou confiance en soi retrouvée, le livre de Nahuel lui apporte l’espoir d’une vie plus douce. Malheureusement, il est aussi convoité par un sorcier maléfique qui s’en prend alors à l’enfant et enlève son père. Nahuel devra donc s’armer de courage pour sauver son père et faire face à ses peurs.

Par une animation douce et rayonnante, Nahuel and the Magic Book appelle aussi bien l’enfant que l’adulte. Son propos universel est traité de manière à laisser entrevoir deux niveaux de lecture. Car, sous ses airs faussement enfantins, le film aborde des sujets tels que le deuil, la communication familiale, la peur qui nous hante et nous empêche d’avancer. Il se déploie dans un univers mystérieux où les traditions ancestrales et la magie du monde se trouvent magnifiées. Véritablement attachant, le personnage du petit Nahuel évolue dans cette histoire certes classique mais néanmoins prenante. Il se lie avec tendresse à ceux qu’il rencontre, apprend à faire confiance et à maîtriser son propre être pour aller vers la découverte et la confiance en soi. De cette aventure, il sortira grandit et apaisé, prêt à apprivoiser la mer.

Visuel : ©Festival international du film d’animation d’Annecy