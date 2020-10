L’agenda cinéma de la semaine du 21 octobre

Cette semaine, le cinéma est plus que jamais un échappatoire: entre cavale avec un poney, hold-up dans une administration, plongée dans les tourments de Michel-Ange et rencontres avec des vampires, la promesse d’évasion est tenue.

Adieu les cons, par Albert Dupontel

Suze Trappet, coiffeuse, apprend qu’elle est condamnée par la maladie causée par les multiples produits chimiques respirées tout au long de sa vie, et qui attaquent irréversiblement son cerveau. Cette conscience d’une fin proche lui donne de la force pour retrouver l’enfant dont elle a accouché quelques années plus tôt, mais que ses parents l’on contraint d’abandonner à sa naissance. Dans sa quête, elle rencontre JB, neurasthénique et suicidaire depuis qu’il s’est fait signifier par son administration que, trop vieux, il ne lui serait plus utile. Tous deux s’unissent alors pour fouiller dans les archives et retrouver l’enfant, enquête illégale aux airs de hold-up…