Double rétrospective Dario Argento et Mario Bava au Reflet Médicis.

La belle surprise de cet été est la rétrospective Dario Argento et Mario Bava qui propose pas moins de onze grands films des deux réalisateurs cultes en copies numériques restaurées. Les aficionados sont déjà sur les starting block pour ce marathon hors du commun.

Le Gallio, vous connaissez ? Il est un genre de film principalement italien à la frontière du cinéma policier, du cinéma d’horreur et de l’érotique qui a connu son heure de gloire dans les années 1960 à 1980. Les films de ce type sont caractérisés par de grandes scènes de meurtres excessivement sanglantes, un jeu de caméra très stylisé et une musique inhabituelle. Le giallo demeure un genre à part entière avec ses propres règles et le terme giallo devient synonyme d’éléments visuels fortement stylisés et théâtralisés.

Dario Argento, vous connaissez ? A la première vision vous penserez que son cinema est au 7éme art ce que la peinture naïve est à la peinture : un point zéro qui s’exonère du reste de la création cinématographique et de l’histoire du cinéma. Argento casse ou affecte d’ignorer les motifs habituels d’écriture. Pourtant son travail comporte une profusion d’allusions à d’autres films, à la littérature, à la politique, aux théories sur le cinéma et même, signe qu’il fait oeuvre, à ses propres films. Ce réseau dense d’allusions, combiné à une négligence feinte pour l’intrigue, une mise en scène détaillée, et une obsession pour les scènes gore composent des films aux imprévisibles et erratiques mouvements de caméra difficiles à interpréter et composent une expérience de spectateur unique, inracontable et toujours étonnant.

Les réalisateurs phares du giallo sont Mario Bava et Dario Argento et le Reflet Médécis offre en ce mois d’août une des plus complètes rétrospectives jamais proposées. L’occasion de découvrir ou re-découvrir ce genre cinématographique renversant, dont le très rare Dracula, le culte Suspiria et l’improbable L’oiseau au plumage de cristal.

Semaine 1 : du 19 au 25 août

Mercredi 19 à 20h55 Les 3 visages de la peur de Mario Bava

Jeudi 20 à 20h55 L’oiseau au plumage de cristal de Dario Argento

Vendredi 21 à 20h55 La planète des vampires de Mario Bava

Samedi 22 à 20h55 Phenomena de Dario Argento

Dimanche 23 à 20h55 Six femmes pour l’assassin de Mario Bava

Lundi 24 à 20h55 Ténèbres de Dario Argento

Mardi 25 à 20h55 Les frissons de l’angoisse de Dario Argento

