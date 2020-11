Cinéma en confinement : Les sorties vod et dvd de la semaine du 4 novembre

Si le rideau des salles de cinéma est malheureusement tombé, il est toujours possible de le relever chez soi en cette période de confinement. Il est plus que jamais le moment de faire revivre le DVD, en découvrant les sorties de la semaine sélectionnées par la rédaction.

J’irai décrocher la lune de Laurent Boileau

« Stéphanie, Robin, Elise, Gilles-Emmanuel, Eleonore et Mario ont tous quelque chose en plus, a savoir un chromosome ». Ce documentaire merveilleusement filmé et cadré de Laurent Boileau montre la vie indépendant et nouvelle de trentenaires qui travaillent, font de la musique, socialisent… Et ils sont tous porteurs de trisomie 21. Un film tendre, drôle, qui porte un regard lumineux sur ses sujets. l’interaction avec la caméra est un moment de partage, de jubilation et de vie superbement réussi. Le dvd est sorti à l’atelier d’images le 3 novembre, 14,99 euros, à commander ici.

L’ombre de Staline de Agnieszka Holland

Une grande famine a eu lieu en Ukraine dans les années 1930, elle fut niée pendant des décennies par la propagande soviétique; pourtant, celle-ci (à l’origine de plusieurs millions de morts) mérite selon certains historiens la qualification de génocide. Cette tragédie est traitée dans le film à travers le destin du journaliste gallois Gareth Jones, interprété par un James Norton épatant. Gareth Jones, jeune journaliste gallois, après avoir obtenu une interview d’Hitler, cherche à réaliser une interview de Staline ; il ne comprend pas d’où vient l’opulence que l’on constate à Moscou et dont le régime ne cesse de se prévaloir avec orgueil. Son intuition le fera rencontrer Walter Duranty , journaliste américain du New York Times, gentleman vivant dans le Moscou cosmopolite et bourgeois, détenteur du Prix Pulitzer ; il parviendra à visiter l’Ukraine sous embargo et comprendra le secret de la richesse communiste : l’Ukraine se meurt, pillée et affamée dans le plus grand secret. Un très beau film sur les fakes news fabriquées par la presse écrite, disponible en DVD depuis aujourd’hui.

Tenet, de Christopher Nolan

Le dernier film de Christopher Nolan met en scène un John David Washington décidé à se battre pour sauver le monde. Il sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage international dans une dimension qui dépasse le temps, ou plutôt qui le renverse. Sortie en DVD ce vendredi 6 novembre.

Découvrir notre critique ici.

L’époque, de Matthieu Bareyre

Du Paris de l’après-Charlie aux élections présidentielles; Matthieu Bareyre est allé interviewer les 18-25 pour sonder leurs rêves. S’ils racontent face caméra, dans la lumière bleutée du Canal Saint-Martin ou orangée des Champs-Elysées leurs rêves endormis, ceux qu’ils ont pour eux-mêmes le jour sont bien plus sombres ou évanescents. On les suit pendant 1h30 de rushs parfaitement maîtrisés, de son (Thibaut Dufait) impeccable et de jeux de couleurs et de lumières sur les graphs de murs, les visages qui nous parlent et les pavés qui reflètent le ciel. Engagés, Djs, étudiants à la Fac ou à Sciences-po, ils se confient au réalisateur. Sortie en DVD ce vendredi 6 novembre.

Découvrir la suite de notre critique ici.