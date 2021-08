[Cannes 2021, Hors Compétition] Mi iubita, premier long-métrage fin et solaire réalisé par Noémie Merlant

Donnant à suivre une rencontre inattendue, ce film conduit avec simplicité et talent par Noémie Merlant convainc, et offre une balade aérienne.

Jeanne part en Roumanie faire un voyage avec trois copines, en prévision de son mariage à venir. Les joyeuses compères se font voler leur voiture. Ce qui leur permet de rencontrer Nino, jeune gitan de dix-sept ans parlant français et habitant les environs avec son frère et sa mère. Entre Jeanne et lui, un sentiment amoureux va bientôt naître.

Projeté au Festival de Cannes 2021 Hors Compétition, Mi iubita aurait pu aussi figurer, par exemple, au sein d’Un certain regard, de par son sujet et sa forme travaillée. Réalisé avec un mélange de sobriété et d’énergie, et une caméra s’attachant aux visages, Mi iubita – ou « Mon amour » – apparaît comme traitant son sujet de manière juste et simple. L’interprète de Nino, Gimi-Nicolae Covaci, se révèle si convaincant qu’il permet à lui seul à tout le contexte social peint par le film de s’incarner et d’exister. Nul besoin dès lors de plans appuyés cadrant des quartiers pauvres ou de scènes explicatives : on se contente de le suivre et de l’écouter, d’imaginer par exemple sa dure vie à Paris qu’il raconte, avec naturel. Loin de ne devenir qu’une figure utile au scénario, il garde également son mystère : le spectateur est laissé libre de l’apprivoiser, en même temps que la protagoniste centrale du film.

Parvenant donc à tisser son scénario à partir d’éléments simples, tout en parlant de certaines réalités sans les caricaturer, Noémie Merlant signe un film au final solaire, en forme de balade suspendue sous une lumière pas embellie, car belle en soi. Elle s’y révèle encore une fois rayonnante et puissante, et offre aux trois actrices qui l’entourent – Sanda Codreanu, Clara Lama Schmit et Alexia Lefaix – des occasions de briller également, par leur naturel.

Mi iubita est projeté au Festival de Cannes 2021 Hors Compétition. Il sortira dans les salles de cinéma françaises distribué par Tandem.

Retrouvez tous nos articles sur les films du Festival dans notre dossier Cannes 2021.

Visuel : © Tandem Films