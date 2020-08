« Light of my life » : le duo père-fille de fin de monde dirigé par Casey Affleck enfin à l’écran

Présenté à la Berlinale en 2019, le film joué et dirigé par Casey Affleck, Light of my life, arrive sur nos écrans le 12 août. Une fable de fin du monde qui révèle la jeune Anna Pniowsky.

Dans un futur proche, une étrange maladie a exterminé toutes les femmes. Dans ce contexte apocalyptique et de diaspora, un père (Casey Affleck) tente de sauver sa fille survivante (Anna Pniowsky) en trouvant refuge avec elle habillée en homme. Une cavale à la fois pleine d’amour et d’angoisse, par-delà le désespoir.

Film en costume au rythme lent assumé, Light of my life fait penser visuellement à Games of Thrones et pourtant se centre sur les conversations profondes d’un Casey Affleck barbu avec sa fille de lumière et aux cheveux courts. Dans quelques flash-backs, la mère (Elisabeth Moss) et le deuil apparaissent. Passé de la série des Ocean de Soderberg à des rôles très marqués « cinéma indépendant » dans Manchester by the sea (pour lequel il a été oscarisé) ou avec David Lowery, Casey Affleck réalisateur garde le sceau de l’éclectisme. Light of my life est un ovni avec quelques caractéristiques Sundance, notamment dans le relation salvatrice et morale père-fille et la révélation d’un jeune talent avec la charismatique Anna Pniowsky. A voir en France sur nos écrans à partir du 12 août.

Light of my life, de Casey Affleck, avec Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss, Tom Bower, USA, 2019, 2H, sortie française Condor Films, le 12 août 2020.

visuel : affiche du film (c) Condor Films