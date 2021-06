« La fine fleur » de Pierre Pinaud magnifie Catherine Frot en héritière d’un empire de roses

Après Parlez-moi de vous, Pierre Pinaud propose un nouveau long-métrage irrésistible le 30 juin. Catherine Frot y incarne l’élégante et déclinante propriétaire d’un empire de roses précieuses… Une comédie juste, raffinée et pétillante.

Tout commence à Bagatelle où la créatrice de roses Eve Vernet (Frot, rayonnante) et son adjointe Véra (Olivia Côte caméléon et merveilleuse) sont complètement dépassées face à l’entrepreneur monopolistique et sans classe lamarzelle (Vincent Dedienne). Bref, concours perdu et dettes inépuisables, Eve ne sait pas comment elle va sauver l’héritage de son père. Mais Véra a eu une idée et recruté trois détenus en réhabilitation… Un lien fort se tisse entre la vieille fille Eve et le marxiste Samir (Fatsah Bouyahmed), la timide Nadège (Marie Petiot) et le jeune malin et perdu Fred (Melan Omerta, révélation du film)…

Lorsqu’il nous enveloppe dans les images poétiques de champs de roses, Pierre Pinaud n’oublie pas de bien camper ses personnages, d’être précis sur un métier noble et de poser de belles questions humaines et sociales. Feelgood movie sophistiqué et intelligent, La fine fleur est une comédie familiale qui repose sur des acteurs exceptionnels, merveilleusement dirigée. Catherine Frot est juste magnifique et il serait dommage de bouder son plaisir et de passer à coté de ce film sur grand écran.



« La fine fleur » de Pierre Pinaud , avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed, Olivia Côte, Marie Petiot et Vincent Dedienne, France, 2020, 1h34. Sortie chez diaphana le 30/06/2021.

visuel : affiche du film