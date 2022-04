Avec « Vortex », Gaspar Noé revient avec un film bouleversant sur le déclin

Près de deux ans après la sortie de « Lux Æterna » (2020), le réalisateur de « Irréversible » (2002) et « Climax » (2018) revient avec un bijou cinématographique, où une fois encore le temps détruit tout.

Par Samuel Fergombé

Pour lire notre critique du film à Cannes, c’est ici.

Une mise en scène pour souligner la distance d’un couple en fin de vie

Avec Vortex, Gaspar Noé nous plonge dans le quotidien d’un couple qui n’a plus rien d’un couple. Dans son film, le temps a détruit la sphère intime de la vie conjugale. Ainsi, la maison autrefois vivante n’est plus qu’un espace parsemée de souvenirs et un simple lieu de cohabitation entre les deux personnages centraux joués par Françoise Lebrun et Dario Argentino. À cette destruction de l’espace s’ajoute également la destruction des corps. Noé nous montre comment progressivement le temps affecte les corps et la mémoire. Pour montrer cette destruction progressive, Gaspar Noé fait l’usage du split screen qui permet de percevoir le fossé émotionnel et sensationnel entre les deux personnages. Cet usage du split screen permet de renforcer également la distance entre la maladie neuro dégénérative affectant le personnage de Françoise Lebrun et la pleine conscience du personnage de Dario Argentino. Mais cette distance n’est pas simplement liée à la maladie de la femme, mais aussi par le fait que l’homme soit attaché à une autre femme et donc à une autre vie et à d’autres souvenirs.

Une lenteur assumée pour renforcer l’idée du déclin

Comme à l’accoutumée, Noé a privilégié faire parler l’image, qu’insister sur les dialogues qui sont très peu présents durant les quarante premières minutes du film. Si certains spectateurs pourront reprocheront la lenteur du film et la difficulté de celui-ci a démarré, Noé use de cette lenteur pour nous montrer une vie qui n’est plus à son état d’acmé. En effet, la vie des deux personnages est déjà faite, ainsi ce qui les a autrefois caractérisés (leur couple, les métiers qu’ils ont occupés et l’enfant qu’ils ont eu) n’est plus. Avec Vortex, Noé nous montre la vie dans son état le plus brut. Cette vie c’est celle où germe les reproches, mais aussi l’espoir de parachever son existence à l’écriture d’une dernière œuvre. Cette vie c’est celle aussi des images et des émissions de radio qui renforcent l’idée d’un déclin inexorable. L’arrivée du personnage joué par Alex Lutz dans le film ne conduit pas à endiguer le déclin. Il nous montre au contraire comment par manque de repères, la société constitue des individus dont l’existence est brisé dès l’instant où ils germent au Monde.

Néanmoins, malgré cette lenteur et ce déclin qui caractérisent le film, on retrouve une tendresse que nous n’avons plus vu depuis « Love » (2015). Cette tendresse se retrouve dans les quelques moments où les parents et le fils se réunissent. Et bien que celle-ci soit toujours marquée par le déclin de vies ou vient masquer la tromperie du mari, elle est aussi le signifiant d’une vie antérieure. Une vie qui ne sera plus jamais la même, car l’espace autour ne les reconnaissent plus et ne porte d’ailleurs presque plus aucune attention sur eux.

Après un « Lux Æterna » (2020) un peu décevant, nous pensons qu’avec ce nouveau film, Gaspar Noé va parvenir à toucher des spectateurs qui jusque-là ne lui étaient pas acquis. Sans pour autant délaisser la thématique de la destruction que l’on retrouve dans ses précédents films, Noé a fait avec « Vortex » un bijou cinématographique où chaque acteur accomplit son rôle à la perfection et où chaque scène permet de saisir la complexité des personnages.

affiche (c) Wild Bunch