L’Objet Afrique à Confluences

Hélène Lafont-Couturier, la directrice du musée, ses commissaires, Carole Millon et Marie Perrier et la scénographe, Marion Lyonnais, ont voulu souligner “la pluralité des provenances, la variété des matériaux utilisés (bois, ivoire, métal, perles, pigments naturels, fibres végétales…), le talent des sculpteurs, forgerons, céramistes ou bronziers, la destination et l’usage de ces masques, statuettes, parures et objets usuels [qui] nous invitent à voyager à travers siècles et espaces”. Le but de cette sixième monstration consacrée à l’Afrique, composée de 230 pièces, est d’initier les visiteurs aux arts du continent africain pour “peut-être changer leur regard, qu’ils soient simples curieux ou connaisseurs des cultures d’Afrique”. Comme il se doit aujourd’hui, compte a été tenu dans la mise en place de l’absolu environnemental, l’agencement ayant été “éco-conçu”, à base d’éléments organiques, modulables, modifiables.

Le corpus est essentiellement constitué d’objets d’Afrique de l’ouest, quelques-uns seulement provenant de l’est. Les aspects cultuels, rituels, sociétaux l’emportent sur la préoccupation esthétique. D’autant que les artistes ou artisans – graveurs, tisserands, peintres, fondeurs, etc. – ayant façonné ces objets sont restés anonymes, à une exception près, celle du sculpteur nigérian des années 1960-70, Lenke, auteur de 150 masques, parmi lesquels celui, magnifique, féminin ou sukuru, tout en verticalité. Un Giorgio Vasari africain aurait sans doute apporté gloire à ces nombreux créateurs au risque de dénaturer l’esprit d’une activité de commande pour ne pas dire de pure utilité. N’est donc pas traité ici l’art africain dans ses influences sur les avant-gardes européennes des années dix – on pense aux poèmes “nègres” d’un Tzara et à la “nouvelle vision” cubiste de Picasso et Braque.