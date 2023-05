Picasso, Cocteau & Co

À l’occasion de la Célébration Picasso, la collection prend des couleurs?!, paraissent plusieurs ouvrages sur un des peintres les plus marquants de son siècle. Le livre de Claude Arnaud, Picasso tout contre Cocteau, est passionnant à lire, car particulièrement bien écrit et informé. On en apprend ainsi de belles sur les rapports un peu SM des deux artistes sur près d’un demi-siècle.

Parade

Maltraité par Proust, Cocteau se tourne vers un autre géant du siècle naissant, Picasso, avec lequel il cherche à se lier dès 1915. Les périodes “d’intense séduction” alterneront avec des “phases d’agacement aigu” jusqu’à la mort du poète, en 1963. Leur “contribution à l’esthétique du XXe siècle” est le ballet Parade (1917), commande de Diaghilev à Cocteau qui, à défaut de Stravinsky, s’assure la collaboration du compositeur Erik Satie et, pour le décor, les costumes, et, d’après Claude Arnaud, également la mise en scène, celle du cofondateur du cubisme. Cocteau, selon l’auteur, “souffre d’un besoin maladif de reconnaissance”. Comme Picasso, il “mettra longtemps à être jeune, artistiquement parlant”.

Pour ce qui est de la sexualité, nous apprenons au passage que Cocteau aurait été “initié par un lad dans les écuries de Maisons-Laffitte”. Quoiqu’il ait assuré que “Braque est ma femme” à la naissance du cubisme, Picasso paraît moins ambigu question mœurs qu’Apollinaire, y compris dans sa période de vaches maigres où il dut à partager avec l'”homme à hommes” Max Jacob une “chambre de bonne boulevard Voltaire, l’un dormant le jour et l’autre la nuit.” Le voyage à Rome organisé par Diaghilev pour préparer Parade ouvre à Cocteau et à Picasso les portes d’un “paradis terrestre”. Les Ballets Russes y reçurent “l’accueil enthousiaste des futuristes”. Avec l’aide de Depero, le designer de la bouteille conique et iconique du Campari. Picasso mit au point les “costumes-cuirasses” permettant de “futuriser ses managers“, lesquels firent scandale lors de la première parisienne de Parade.

Guernica

“Parrain de la rencontre de Picasso et d’Olga, Cocteau se retrouve au coude à coude avec Max Jacob et et Apollinaire, les deux témoins du marié” à l’église russe de la rue Daru. Ces noces inaugurent la vie bourgeoise de Picasso, celle où les plus grands galeristes prennent le relais de ses premiers marchands et de collectionneurs comme Gertrude Stein et son frère Leo, Jacques Doucet qui, sur le conseil d’André Breton, acquiert Les Demoiselles d’Avignon… Le livre alterne le quotidien du poète et celui du peintre qui, contrairement au premier, se voit soutenu par l’avant-garde surréaliste. La guerre civile espagnole et l’arrivée de Dora Maar qui encourage le peintre à s’engager politiquement à gauche brisent un moment son train-train.

Cocteau ne saurait être soupçonné ni d’antisémitisme ni de racisme. On ne saurait tout lui passer de son comportement durant l’Occupation où sa fréquentation les officiels allemands ne fait aucun doute. Sa proximité avec Arno Breker, le sculpteur et proche ami d’Hitler, a sans doute été utile, qui a permis à Picasso de continuer à peindre durant la Seconde guerre et à Eluard et Aragon de n’avoir pas à s’exiler – ceux-ci lui ayant renvoyé l’ascenseur à la Libération. Arnaud rappelle que Picasso était “fiché comme anarchiste par la police” française. On sait par ailleurs que les États-Unis lui refusèrent un visa d’entrée dans le pays. L’auteur de Guernica, artiste “dégénéré” aux yeux des Nazis, put vendre directement des œuvres à des amateurs allemands comme Ernst Jünger. Vivre et continuer à séduire le soir au Catalan, le restaurant proche de son atelier de la rue des Grands Augustins.

Visuel : Pablo Picasso, Tête de taureau, 1942, Musée national Picasso-Paris, Dation Pablo Picasso.