Petit tour des musées d’île-de-France

Nous vous proposons de faire un petit tour dans les musées d’île-de-France. Art contemporain, création numérique, histoire vivante ou encore céramique sont au programme !

Le MAC VAL, Musée d’art contemporain du Val-de-Marne à Vitry-sur-Seine

Le MAC VAL c’est un musée exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950. Situé au centre-ville de Vitry-sur-Seine, le bâtiment de 13 000 m2 qui comporte 4 000 m2 d’espaces d’expositions est entouré du « jardin Michel Germa», conçu dans un esprit minimaliste et agrémenté de sculptures de la collection du musée. En ce moment, deux expositions dont nous vous parlions ici. « L’avant-dernière version de la réalité » du duo Brognon Rollin (formé de David Brognon et Stéphanie Rollin) jusqu’au 30 août 2020 et Le vent se lève à partir du 7 mars 2020. Le MAC VAL, c’est aussi un centre de documentation qui présente un panorama de l’art des XXème et XXIème siècles, et plus particulièrement de la scène artistique française depuis les années 1950. Dans le contexte de réouverture progressive, celui-ci n’est toutefois pour l’instant qu’accessible sur rendez-vous.

Lieu: MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne, Place de la Libération, 94407 Vitry-sur-Seine

Le Cube, la création numérique à Issy-les-Moulineaux

Premier centre dédié à la création numérique en France, ouvert en 2001, Le Cube est aujourd’hui l’un des plus réputés d’Europe. Il croise les territoires de la créativité numérique, de l’innovation sociale et des technologies. En ce moment, c’est Beb deum qui est mis à l’honneur dans une exposition autour de son nouvel album MONDIALE™. L’auteur de livres dessinés et illustrateur pour la presse magazine « met sa virtuosité technique et son sens du détail au service d’un seul but, incarner l’humain en devenir, donner chair à l’hybride, donner corps au mutant techno-organique que nous devenons ».

Lieu: Le Cube, 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-les-Moulineaux

Le Musée d’Histoire vivante de Montreuil

Le Musée d’Histoire vivante de Montreuil est autant un centre d’expositions temporaires, de documentation et d’archives, qu’un établissement à vocation pédagogique qui accueille tous les publics. Musée d’histoire ouvrière et sociale, il travaille actuellement à sa transformation en un musée à dimension nationale d’Histoire du mouvement ouvrier. Ses activités culturelles et scientifiques sont aujourd’hui reconnues au sein du tissu muséographique, de la communauté scientifique et par les milieux universitaires et scolaires. Le musée de l’Histoire vivante édite ou coproduit également des ouvrages à caractère historique, des catalogues d’exposition, des cartes postales ou encore des films documentaires. Un musée riche, diversifié et engagée à découvrir !

Lieu: Musée de l’Histoire vivante, 31 boulevard Théophile-Sueur, 93100 Montreuil

La Cité de la céramique à Sèvres

Immergez-vous dans l’univers fascinant de la céramique à Sèvres ! Le Musée national de céramique dispose d’une collection de référence de près de 50 000 œuvres, composée à la fois des chefs-d’œuvre de toutes les époques et de tous les pays et des œuvres contemporaines ainsi que des créations de la Manufacture. En ce moment, découvrez le volet 2 de l’exposition La Beauté du geste, jusqu’au 31 décembre 2020. Cette exposition met en scène les métiers d’exception des artisans de la Manufacture en mettant l’accent, pour ce deuxième volet, sur le dessin et le design, la singularité de la peinture sur porcelaine, l’or une couleur identitaire, le mobilier et les formes extravagantes de Sèvres.

Lieu: Cité de la céramique, 2 place de la Manufacture, 92310 Sèvres