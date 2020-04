Les expositions virtuelles du 30 avril

Les possibilités numériques viennent une nouvelle fois en soutien à l’art et ses passionnés en permettant la diffusion virtuelle de chefs d’oeuvre.

La galerie Hauser & Wirth dévoile sa première exposition virtuelle, « Beside Itself », avec à l’honneur Jenny Holzer, Louise Bourgeois, Bruce Nauman, Mark Bradford entre autres avec des oeuvres créées entre 1970 et aujourd’hui. L’inauguration de l’exposition aura lieu ce jeudi 30 avril et présentera une visite virtuelle du prochain espace du centre d’art qui ouvrira ses portes en 2021 sur une île de Minorque : « Hauser & Wirth Menorca ». Une exposition inédite basée sur un plan 3D d’une grande précision, créée en HWVR (Hauser & Wirth Virtual Reality) qui s’inscrit dans la continuité du projet ArtLab, nouvelle division consacrée à la technologie et à la recherche. Une initiative permettant de répondre aux conditions hostiles du marché actuel. Toutes les informations concernant l’exposition à retrouver ici.

La Fondation d’entreprise Hermès lance le projet Manufact’Home et espère « continuer de faire rêver, penser et agir en accompagnant les gestes créateurs dans toutes leurs expressions ». Manufact’Home a ainsi pour intention de renouer avec les plaisirs de production et de création et propose de participer à l’élaboration d’un objet, seul ou à plusieurs. Le tutoriel de Lise expliquant comment élaborer son propre pouf est d’ores et déjà disponible . Une introduction originale aux pratiques artisanales et aux secrets de la fabrication d’objets faits maison ! À retrouver sur Youtube.

Le programme de podcast IMAGINE PABLO invite notre imaginaire guidé par des « paroles imaginaires, descriptions singulières, sensations déchiffrées et oeuvres murmurées » à redécouvrir les oeuvres du grand artiste Pablo Picasso. Une promenade initiatique et immersive suggérant à l’auditeur l’univers du peintre. Un support original à écouter ici. Idée originale signée Pauline Caupenne, comédienne.

Une plongée dans le courant impressionniste via une visite virtuelle du musée de Giverny: le musée invite le public à venir redécouvrir les oeuvres de sa collection. Une centaine d’oeuvres est disponible sur la plateforme du musée: il est désormais possible de s’immerger dans les réalisations de Claude Monet, Roussel, Auburtin, et autres 70 artistes du monde entier !

Le CRAC et le MRAC Occitanie proposent une immersion dans l’art contemporain: visite d’exposition, découverte d’une oeuvre dans le détail, présentation d’un travail par l’artiste lui-même, conférences ou encore « tutos ateliers » – les oeuvres des deux centres d’exposition s’invitent chez vous. Retrouvez l’exposition Qalqalah à travers un teaser vidéo commenté par la co-comissaire d’exposition Victorine Grataloup, découvrez les archives des musées depuis plus de 20 ans embarquez dans l’exposition collective « la mesure du monde » et « Fata Bromosa » de l’artiste Abdelkader Benchamma, une vidéo commentée par l’artiste lui-même et rencontrez les artistes virtuellement !

Visuel: Qalqalah, CRAC occitanie