La Nuit des étoiles : comme un rêve au Musée de l’air et de l’espace

Juste après sa fermeture officielle, samedi 6 août de 18h00 à 1h30, le Musée de l’Air et de l’espace du Bourget donnait rendez-vous aux familles pour la la Nuit des étoiles. Au programme: visite des avions et des collections du musée et autour de l’exposition Up in the air, ateliers d’habillage de cosmonautes, envoi de fusées avec de l’eau, Moon Jumping et bien sûr, à la tombée de la nuit, observation des étoiles au télescope. Une invitation généreuse qui est venue réveiller le mois d’août.

Dès 17h30, les familles faisaient la queue avec bonne humeur devant le Musée de l’Air et de l’espace qui prolonge sur son flanc gauche l’aéroport du Bourget. A l’entrée, on nous distribue gracieusement des billets et c’est sous les premiers modèles de Louis Blériot et de l’aéropostale que nous faisons une petite queue pour nous enregistrer aux ateliers d’observation des étoiles au télescope et à ceux d’envois de fusées avec l’énergie de l’eau.

Soleil et engins de rêves sur le Tarmac

Lorsque nous passons de l’autre côté, c’est l’éblouissement : un beau soleil d’été éclaire le Tarmac où les familles se promènent, avec des poussettes et un immense sourire. Un orchestre s’est planté sous la fusée Ariane pour jouer du jazz qui swingue et ça danse. On s’attable aussi un peu au café local pour manger un morceau. Mais il y a presque trop à faire, rien que dehors : écouter des contes, tourner autour du Canadair et de l’énorme A380 ou grimper dans un Boeing 747….

Up in the air

L’on repasse dans les galeries pour visiter l’immense exposition Up in the air qui revient sur la conquête de l’espace. A l’entrée, un atelier avec les lourdes pièces que portent les astronautes a été organisé et à l’intérieur, pièces spatiales, photos et vidéos souvent interactives expliquer comment on a marché sur la lune et comment on envoie des satellites dans l’espace. Au fond, toute une section est dédiée aux super-héros et un stand de VR a été mis en place qui permet de simuler, harnais à la clé, le pas que nous aurions chacun et chacune si nous marchions sur la lune.

Envoi de fusées dans l’espace …

Un petit tour dans les collections permanentes pour voir les engins de la Première Guerre mondiale et nous avons rendez-vous sur la terrasse, avec vue sur Ariane, pour lancer des fusées dans l’espace. Un atelier DIY d’autant plus cool que tout est expliqué et que c’est avec l’énergie verte de l’eau et un peu de pression que nous propulsons des bouteilles-fusées, parfois à des hauteurs étonnantes. Nous attendons la tombée de la nuit : c’est l’heure d’observer les étoiles au télescope…

Et bientôt de repartir un immense sourire au lèvres avec l’envie de revenir pour prendre plus de temps au coeur de l’exposition Up in the air, très complète et à voir jusqu’au 30 août.

visuels (c)YH