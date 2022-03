Agenda des vernissages de la semaine du 17 mars

Cette nouvelle semaine culturelle s’annonce riche, à cette occasion la rédaction a sélectionné quelques vernissages pour vous.

Le dialogue Monet/Rothko au musée Giverny

Ce vendredi 18 mars, la tant attendue exposition Monet/Rothko ouvre ses portes au musée des impressionnismes Giverny, et ce jusqu’au 3 juillet. Déclinées en thématiques chromatiques, six oeuvres de Mark Rothko face à six oeuvres de Claude Monet communiqueront auprès du bassin des Nymphéas dans le village de Monet pour le plus grand plaisir du public inviter à penser autrement l’abstraction et la modernité. Cette rencontre inédite entre la référence absolue de l’impressionnisme et son admirateur inconscient annonce une expérience visuelle et sensorielle garantie.

Plus d’informations ici.

Isabelle Ferreira à la Galerie Maubert

Le vernissage de l’exposition personnelle d’Isabelle Ferreira, intitulée 9 jours et une vie, aura lieu ce samedi 19 mars de 15h à 21h à la Galerie Maubert. Dans cette nouvelle exposition elle rend hommage aux réfugiés Portugais du O salto des années 1960 forcés à quitter leur pays pour fuir la dictature Salazariste, la misère et elles guerres coloniales. À travers un voyage artistique fragmenté, entre peinture et sculpture, entre l’archéologie et l’autopsie d’un territoire, Isabelle Ferreira fouille les entrailles de ce paysage franchit par des hommes et des femmes au péril de leur vie.

Plus d’informations ici.

« Je vous écris avec la chair des mots » Paris/Marseille

Deux semaines à Paris et quatre semaines à Marseille, Mickaël Serfaty vous invite à l’occasion de ses dix ans de travail et de partages avec les femmes à découvrir images, livres, vidéos et installations afin de ressentir toute l’émotion et la puissance de leurs mots. L’ouverture de l’exposition se tiendra ce vendredi 18 mars à l’Hotel de Sauroy rue Charlot à Paris à 18h30 en compagnie de l’auteur et la journaliste Brigitte Patient. L’entretien sera suivi de lectures des « Dialogues » de Marie Darrieussecq avec la « chair des mots » par Dominique Journet Ramel et Laurence Masliah.

Plus d’informations ici.

Little Boy de Yann Polozzi à la GMM

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris en 2003, et collaborateur avec la Galerie Marguerite Milin depuis 2017, Yann Polozzi vous invite à une étude documentée des choses simples qui l’entoure, et nous entoure. L’artiste donne un nouveau sens aux éléments du quotidien à la manière d’un archéologue, il ramasse et examine et reconsidère par un travail méticuleux d’encre et d’aquarelle l’esthétique de ces objets. Le vernissage de l’exposition se tiendra ce jeudi 17 mars à partir de 16 heures à la Galerie Marguerite Millin.

Plus d’informations ici.

Dan Witz expose à la Galerie Brugier Rigail.

Le vernissage en présence de l’artiste se déroulera ce jeudi 17 mars à partir de 18h30. Dan Witz vous invite dans son univers intriguant et réflexif dans sa nouvelle exposition Recent History Painting jusqu’au 16 avril 2022. L’artiste propose une série de toiles puissantes, plongées dans de magnifiques clairs obscurs dans lesquelles chaque détail est pertinent. Qui observe qui ? Qui dévisage qui ? Vous ne sortirez pas de l’exposition indifférent.

Plus d’informations ici.

visuel : © Les Nymphéas, Claude Monet, affiche de l’exposition Monet/Rothko