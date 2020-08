Vague de soutien pour Kamala Harris, idole des stars

Le 11 août dernier, Joe Biden désignait Kamala Harris comme sa colistière pour sa course à la Maison Blanche. Depuis, on observe sur les réseaux sociaux une vague de soutien provenant de la scène culturelle américaine pour ce ticket qualifié d’historique.

Sénatrice et ancienne procureure de Californie, Kamala Harris fait sensation depuis sa nomination aux côtés de Joe Biden et redonne un nouveau souffle à la campagne présidentielle américaine, étouffée par l’épidémie de coronavirus. Si beaucoup de stars se sont maintes fois révoltées contre Donald Trump depuis son arrivée en politique et surtout à la présidence, peu avaient affiché leur soutien pour la candidature de Joe Biden. Mais depuis une semaine, les messages affluent sur les réseaux sociaux pour soutenir le ticket démocrate et féliciter Kamala Harris de sa désignation. De Sharon Stone à Reese Witherspoon, en passant par Jessica Chastain, John Legend, Jeffrey Wright ou encore Linda Carter, les artistes manifestent tous leur soutien.

This is an extraordinary moment.

Not just for women and girls.

Not just for those of us who are of mixed heritage. This moment is for every American who dares to dream of a brighter future for our great Republic. Congratulations, @KamalaHarris! pic.twitter.com/dKCoiYcvuH — Lynda Carter (@RealLyndaCarter) August 11, 2020

D’origine afro-américaine par son père et indienne par sa mère, Kamala Harris est aussi et avant tout une femme. En cas de victoire des démocrates, elle serait alors la première femme vice-présidente des États-Unis, de quoi mobiliser les artistes américains. Pour beaucoup d’entre eux, engagés sur les questions féministes et de lutte contre les discriminations raciales, elle est un choix historique. Comme le rappelle justement l’actrice Julianne Moore dans un tweet : « En 231 ans que nous avons eu des présidents, seuls trois hommes ont choisi des femmes comme compagnons de course », tout en s’inquiétant, comme Sarah Paulson, des attaques sexistes et racistes qu’elle subit déjà. Elles partagent toutes deux le hashtag #WeHaveHerBack, lancé par le mouvement féministe Time’s Up, pour affirmer leur soutien à la colistière démocrate.

The sexist and racist political attacks on @kamalaharris have already begun. Let’s demand that the media keep these ignorant, bad-faith attacks out of their 2020 election coverage. Let her know: #WeHaveHerBack https://t.co/dbILReHQxy — Sarah Paulson (@MsSarahPaulson) August 11, 2020

Californienne, Kamala Harris est connue et appréciée des stars d’Hollywood. Son franc parlé fait mouche et elle plait pour ses positions libérales sur les questions de société et sa fermeté dans l’exercice de ses fonctions. Un choix parfait donc, pour un Joe Biden qui manquait quelque peu de légitimité. Cette vague de soutien pourrait bien faire la différence dans la campagne, en particulier dans la mobilisation des jeunes américains pour aller voter.

Let’s go @KamalaHarris!!! We’ve got our ticket, now it’s up to us to VOTE. Are you registered?! #BidenHarris2020 https://t.co/15BVBtSXfJ — Charlize Theron (@CharlizeAfrica) August 11, 2020

Visuel : © Gage Skidmore