Vacances confinées : les essentiels culturels que la rédaction aime partager avec les enfants et les adolescents

En cette période de vacances avancées, où certains enfants sont avec leurs grands parents, mais d’autres encore et à nouveau confinés avec leurs parents qui télétravaillent ou travaillent de longues heures et en attendant que les écoles et les salles de spectacles rouvrent pour une vie pleine, voici les essentiels culturels à partager en famille à la maison. Belles vacances à nos jeunes, ils les méritent et ils méritent qu’elles soient exaltantes !

Yaël

Lors du premier confinement, nous avions établi comme habitude de voir avec deux adolescents de 12 et 14 ans un film chaque soir. Chacun notre tour, à quatre, nous avons donc choisi quelque chose que nous voulions partager. Le tellement regretté Bertrand Tavernier était encore en vie et il m’a semblé important de proposer La vie et rien d’autre (actuellement disponible sur Canal +). Etrangement, cette quête terrible pour nommer les morts de la première guerre et les rendre aux familles, incarnée par le magistral Philippe Noiret a complètement saisi les deux adolescents. Il ont fait ce voyage un peu triste mais très fort dans la France des années 1920 avec beaucoup de concentration. Ce confinement cuvée 2021, avec un petit garçon de huit mois, puisque les écrans sont proscrits à cet âge, c’est de la musique que nous allons partager. Nous commencerons par les 5 concertos pour piano de Beethoven avec le Wiener Philharmoniker dirigé par Simont Rattle et interprétés par le soliste Alfred Brendel.

Paul

Le Théâtre des Champs-Élysées a lancé une initiative pour initier les jeunes au monde de l’opéra. Et avec Donizetti et son Élixir d’amour, s’il vous plait ! On peut passer par le DVD, par la VOD ou par LUMNI et le descriptif est ici.

Jean-Marie & Bénédicte

Je mentionnerais le parc de l’Ile Saint Germain à Issy-les –Moulineaux. Nous y sommes allés pour pouvoir nous retrouver avec Aude et ses enfants le jour de Pâques. C’est à moins de 10 km pour les parisiens. Ce parc est assez vaste avec plusieurs aires de jeux, un manège équestre et on peut y admirer la statue aux figures de Dubuffet récemment restaurée. C’est un endroit parfait pour passer un après-midi en famille et il y a un parking tout près. La période est propice à des activités créatives : Bénédicte est la grande spécialiste. Sa référence c’est le catalogue « Les dix doigts » ou le site Les dix doigts.fr. Je crois qu’Aude l’utilise beaucoup aussi. C’est le catalogue de référence pour les activités créatives : on peut y trouver et commander déguisements, mosaïques, décopatch, pâtes à modeler particulières. On peut recommander les pâtes à modeler Soft Clay et Foam Clay (page 419 à 421) qui durcissent à l’air et qui permettent associés à des « mécanismes rouleurs » de faire des créations amusantes. De très fréquents tutoriels permettent de réaliser ces activités C’est une mine …. Il y en a pour tous les âges et toutes les saisons.

Geoffrey

Malgré le coronavirus, et l’annulation de son édition 2020, l’Arras Film Festival a imaginé des événements. Malgré l’absence de public, un pianiste et une dizaine de jeunes (parfois musiciens hors-pairs et âgés de seulement douze ans) ont conçu une bande originale pour un film muet rare de Tod Browning, The Wicked Darling. Le ciné-concert qui en résulte est de toute beauté. Parents et enfants peuvent regarder ensemble ce travail-passerelle entre époques et générations, dimanche 11 avril sur La Vingt-cinquième Heure. Descriptif et infos ici.

visuel : Auguste Renoir, Jeunes-filles au piano (c) Domaine public