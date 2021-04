Agenda du week-end du 9 avril

Les jours passent et se ressemblent… mais pas en ce qui concerne la culture ! Toute La Culture promet de vous émerveiller avec des activités culturelles variées au cours du week-end.

Art en chantier

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2021, la cathédrale Notre-Dame de Paris et le Journal Le Parisien orchestrent une journée de rencontre avec les artisans qui s’occupent de la restauration de la cathédrale de Paris. L’évènement aura bien évidement lieu en ligne (pour changer), sur la page Facebook Rebâtir Notre-Dame de Paris. Une visite exclusive des avancés du chantier aura lieu samedi à 11h, et croisera les sujets, en interrogeant des artisans aux tâches bien différentes. L’occasion de susciter des vocations, qui sait ?

Samedi 10 avril, en ligne sur la page Facebook Rebâtir Notre-Dame de Paris

Initiation et découverte

Le théâtre national de l’Opéra Comique de Paris a eu une pensée pour les enfants (et les parents) pendant ces vacances de Pâques 2021, en organisant une journée spéciale en ligne et gratuite pour s’initier à l’art et découvrir des œuvres. Ce dimanche, chansons, musique, ateliers et concours de dessin sont au programme. L’Opéra Comique présentera entre autre son voyage musicale Mécanopéra, et un atelier autour de la Lune, et des inspirations qu’elle a provoqué dans l’art. De quoi occuper petits et grands !

Dimanche 11 avril 2021, Billetterie en ligne.

Un week-end en musique !

Le Festival Chorus décalé du 7 et 11 juillet, organise tout de même ce week-end, le 10 et 11 avril deux lives en ligne avec les artistes du Prix Chorus et les artistes du PAPA (Parcours d’accompagnement à la professionnalisation d’artistes). Retrouvez notamment la prometteuse Sally en route pour être une nouvelle égérie rap française, ou bien Aimé Simone, Slurp, Charlotte Fever, La ZOY, Ëda, Cosmic Batwota, Ben PLG, Amarula Café Club SONGØ, et Annael

Les 10 et 11 avril à 15 heures, sur la page Facebook du Festival Chorus

Cinéma et tables rondes

Ce week-end marque la fin du festival Le temps presse, le premier festival international de cinéma engagé et citoyen, soucieux du développement durable. Entièrement en ligne, cette dixième édition comporte tout de même des compétitions des courts et longs métrages, des débats, des conférences, et même pour la première fois, un marché professionnel de coproduction. Ce samedi 10 avril a 18h30 marquera la clôture du festival avec une cérémonie de clôture. Toutefois les films, tables rondes et rencontres cinéma seront en accès libre jusqu’à dimanche et ce, gratuitement !

Tout le week-end sur le site

Le début d’une semaine de Jazz

Face aux restrictions sanitaires la 38ème édition du Festival Banlieues Bleues bascule en en ligne ce week-end avec huit concerts filmés et diffusés gratuitement. Le festival s’ouvrira avec un premier concert ce vendredi à 20h, « Terra Incognita » mené par l’oudiste Kamilya Jubran en direct de Mains d’oeuvres et se poursuivra le samedi à 20h avec « Limousine ».

A suivre en direct sur le site

Visuel : Affiche du festival Banlieues Bleues