Un bilan lourd pour la culture : les artistes et intellectuels morts du coronavirus

Si les études reportent déjà plus de 10 000 décès à travers le monde à cause de la crise sanitaire que nous traversons, c’est avant tout parce que le virus n’épargne personne. Pauvres ou riches, jeunes et moins jeunes, connus ou non. La rédaction dresse pour vous une liste, malheureusement provisoire et non exhaustive, des personnalités touchées par la crise que connaît notre planète.

Depuis deux jours, le monde de la musique est ébranlé par la perte de Manu Dibango. Ce saxophoniste et chanteur camerounais était née en 1933. Toute La Culture a déjà consacré un article à cette légende du jazz. Un autre saxophoniste, l’argentin Marcolo Peralta, nous quittait quelques jours plus tôt, le 10 mars.

La mort de Dibango suivait celle d’Aurlus Mabélé, le 19 mars, chanteur et compositeur congolais, véritable fierté nationale dans son pays natal. De son vrai nom Aurélien Miatsonama, il était né en 1953. Il aida à la création du soukous en 1986, dont il sera surnommé le roi. Il a vendu plus de 10 millions d’albums dans le monde, aidant ainsi le soukous à se faire connaître au-delà des frontières de l’Afrique.

Dans un autre registre musical, beaucoup déplorent la mort du rappeur américain Oliver Strokes Jr., plus connu sous le nom de Black N Mild. Originaire de la Nouvelle-Orléans, il avait consacré sa vie à sa passion, la musique électronique, et à la transmission de son savoir, puisqu’il travaillait également dans une école. Les États-Unis perdent également Mike Longo, jazzman et pianiste né en 1937.

Nos voisins italiens, devenus il y a peu les plus touchés par cette crise planétaire, ne sont pas en reste, et pleurent le chanteur de variété Sergio Bassi, véritable exemple du crooner italien. Né en 1951, il laisse derrière lui une douzaine d’albums.

Enfin en France, nous déplorons la perte de Jean Leber, violoniste, chef d’orchestre et pédagogue français, né en 1949. Il jouera à l’Opéra de Paris, avant de devenir violon solo et professeur de l’Opéra de Marseille. Très investit dans la transmission de son art, il sera également directeur de nombreux conservatoires et autres écoles de musiques, notamment le conservatoire de Gennevilliers.

Lucia Bosè, reine de beauté et actrice italienne, née en 1931, est décédée des suites du coronavirus le 23 mars 2020. Elle sera révélée par Michelangelo Antonioni dans les années 1950. Le dernier film dans lequel elle jouera, One More Time, sort en 2014. Il sera le dernier d’une très longue série. Petites anecdotes, en 1954, elle sera évincée pour un rôle par la toute jeune Brigitte Bardot, et l’année suivante, elle épousera Luis Miguel Domingo, ex époux d’Ava Garner. Elle travailla avec de très grands noms, tels que Fellini ou Marguerite Duras.

Dans un domaine proche, signalons la mort du dramaturge et scénariste américain Terrence McNally à l’âge de 81 ans. En 1996, il fut introduit au American Theatre Hall of Fame. Auteur engagé, il traita de nombreux sujets tabous dans ses pièces, comme par exemple l’homosexualité, qui lui valurent beaucoup de critiques à l’époque.

Pour rester dans les arts de la scène, l’acteur Nashom Wooden, plus connu sous son nom de drag queen Mona Foot nous a quitté après avoir été contaminé par le virus, ce lundi 23 mars, à l’âge de 50 ans.

Nous concluons cette déjà trop longue liste avec Lucien Sève, philosophe et militant français, figure du parti communiste français. Agrégé de philosophie, il publiera énormément d’essais et d’ouvrages de réflexion tout au long de sa vie. Parmi ses œuvres les plus connues : Marxisme et théorie de la personnalité, paru en 1969. Il était également très engagé dans les questions de bioéthiques.

Si cette liste est déjà bien remplie, il est malheureusement vraisemblable qu’elle continuera de s’allonger dans les prochaines semaines. Alors n’oublions pas de prendre soin les uns des autres en respectant les consignes afin d’avancer tous ensemble vers la fin de cette crise.

Visuel : Manu Dibango © All creative commons – flickr