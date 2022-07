The Real Group re-groups !

Le groupe de jazz suédois peu connu à l’international et surtout du grand public, mais très réputé dans son pays d’origine et dans le milieu de la polyphonie vocale, a changé intégralement ses membres cette année. L’occasion de découvrir cet ensemble vocal unique en son genre.

Un style à part

« We are our own genre », (« nous sommes notre propre genre »), peut-on lire sur leur site officiel. En effet, ce groupe vocal entièrement a cappella composé de cinq voix (soprano, alto, ténor, baryton, basse) s’illustre bien sûr dans le jazz, « The Real Group » faisant référence au « Real Book » qui répertorie les grilles d’accords de tous les grands standards de jazz. Mais il touche aussi à la pop et la musique folklorique traditionnelle nord-européenne, et parfois même classique. On peut entendre dans leurs désormais nombreux albums des arrangements tout personnels de « Bad » de Michael Jackson, de Mozart (« Gee ! Mine or Mozart’s ?« ), de Count Basie (Count Basie Medley)… mais la plupart de leurs titres sont des standards de jazz souvent arrangés (divinement) par Anders Edenroth, ténor membre fondateur du groupe, ou des compositions originales qu’on croirait sorties du Real Book (écouter « Pass me the jazz« ). Anders en est le principal auteur-compositeur, mais Katarina Henryson (alto), Peder Karlsson (baryton), Anders Jalkéus (basse) et Margareta Bengtson (soprano), les quatre autres membres fondateurs du groupe, ont aussi quelques partitions à leur actif.

Histoire : une reconnaissance internationale

Au bout de plus de trente années de tournées, The Real Group s’est imposé dans le monde entier comme l’un des meilleurs ensembles modernes a cappella. Le groupe a gagné de nombreux prix, dont deux fois celui de la meilleure chanteuse pour Margareta Bengtson, à la voix aussi travaillée que cristalline.

Il fut formé en 1984 par cinq étudiants du Royal College of Music de Stockholm. Aujourd’hui, l’héritage du groupe est maintenu et développé par les tournées mondiales, des enregistrements, un mentorat éducatif et des partitions publiées. L’organisation est détenue et gérée par Margareta Bengtson, Anders Edenroth, Katarina Henryson et Peder Karlsson. « Anders Jalkéus ne fait plus partie de l’organisation et n’a aucun lien avec le travail artistique ou éducatif de The Real Group depuis 2015 », précisent-ils sur leur site.



Les nouveaux membres

Mais Clara Fornander (soprano), Joanné Nugas (alto), Johannes Rückert Becker (ténor), Axel Berntzon (baryton) et Daniele Dees (basse) viennent de remplacer les cinq amis. Quasiment tous issus du Royal College of Music de Stockholm eux aussi, ils sont comme leurs prédécesseurs des musiciens complets, souvent également instrumentistes. Axel Berntzon est trompettiste, Margareta Bengtson était harpiste, Daniele Dees a d’abord été guitariste…

Les nouveaux membres perpétuent la tradition artistique des membres fondateurs, qui se disaient influencés par le chanteur Bobby McFerrin, connu pour ses prouesses vocales, entre percussions et sauts d’octave impressionnants. On retrouve ainsi une grande virtuosité dans le be-bop et dans le scat, les compositions phares du groupe aux paroles toujours drôles et jamais dénuées d’intelligence (comme Chili Con Carne, I sing, You sing, A Cappella in Acapulco…) qu’ils ont dû apprendre par coeur et réinterpréter à leur manière, des spectacles également chorégraphiés, avec un travail remarquable sur les lumières… aucun détail n’est laissé au hasard. La tradition se perpétue également dans l’esprit du groupe, au sens de l’humour aiguisé : écoutez par exemple ce morceau introuvable sur leurs albums écrit par Michael B. Tretow, « Perfectual Emotion Thingamabob », « Den makalösa manicken » en suédois, « quelle merveilleuse machine ». Anders Jalkéus joue un professeur un peu fou ayant inventé une machine qui sert à… hé bien, on n’arrive pas tellement à savoir quoi :

Ce genre de chanson est le symptôme d’une joie de vivre contagieuse qu’on retrouve particulièrement chez Joanné Nugas. Autant The Real Group était jusque-là peu présent sur les réseaux sociaux, autant vous pourrez maintenant les suivre régulièrement sur Instagram, notamment (@therealgroupofficial).

Le nouveau Real Group a déjà commencé une grande tournée dans toute la Suède, après un passage en Allemagne. A quand la France…?!