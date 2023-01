Salle des fêtes : un microcosme tout aussi intime qu’explosif

Après les Territoires – trilogie , Baptiste Amann présente sa nouvelle pièce au Théâtre Ouvert. Remarquablement interprétée par une dizaine de comédiens, Salle des fêtes allie et relie l’intime et le politique, les états d’âmes individuels et l’existence du bien commun. Dans un monde rural bouleversé par les mutations contemporaines, cette pièce dense et puissante nous pousse à une réflexion sur notre propre psyché et sur la possibilité de faire groupe.

La nouvelle pièce de Baptiste Amann prend pour unité de lieu une salle des fêtes, cœur social traditionnel et nouveau forum citoyen du monde rural. Dans cet espace, viennent s’exprimer les rapports de force, les aspirations diverses et les liens intimes qui unissent et désunissent les personnages tout au long de la pièce. Lieu de débats où viennent se confronter des conceptions adverses de la ruralité, entre survie économique, enjeux écologiques et idéalisation bucolique. Point d’ancrage de la vie sociale, accueillant les rendez-vous annuels des vœux du maire, les vide-greniers et les lotos. Lieu social et politique, où font irruption les aspérités intimes et les souffrances individuelles : une corde se noue au plafond le jour de Noël, la folie d’un homme s’y exprime dans une transe musicale, les ambitions déçues d’une écrivaine y résonnent, les conflits familiaux et les déchirures amoureuses s’y révèlent.

Baptiste Amann parvient à tisser des liens entre l’intime et le politique, dans une mise en scène savamment articulée. Ce lieu unique se métamorphose pour imager chacune des thématiques abordées dans cette pièce extrêmement dense, à chaque fois avec justesse et finesse. Avec fluidité et sans rupture artificielle, ce microcosme est dépeint dans ses dynamiques collectives, mais aussi de manière segmentée, chaque personnage étant présenté dans son individualité propre. Les échanges houleux succèdent aux festivités collectives, questionnant la possibilité de faire groupe et l’émergence d’un dialogue entre des personnalités hétérogènes. Tantôt panier de crabe, tantôt communauté solidaire, cette petite société met en lumière des décalages générationnels et des divergences politiques, mais aussi la condition humaine dans ce qu’elle a d’extrême et d’universel.