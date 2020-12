Le Mucem remporte le premier Prix Art Explora

Le Prix européen Art Explora récompense chaque année une institution culturelle pour un projet qui permet d’élargir son public et volontiers vers des publics nouveaux. C’est le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée de Marseille qui a remporté avec « Destination Mucem » cette première édition, face à 350 candidats internationaux et 23 projets retenus.

Initié par l’entrepreneur et mécène français Frédéric Jousset, qui a créé en novembre 2019 une Fondation philanthropique à l’ambition internationale, nomade, sans collection et digitale, « Art Explora » est placé sous le patronage du ministère de la Culture, le Prix européen Art Explora récompense trois lauréats qui bénéficient d’un soutien opérationnel pour la réalisation des projets retenus avec l’attribution de 80 000 € pour le 1er prix, 50 000 € pour le 2ème et 20 000 € pour le 3ème. C’est un prix à suivre pour voir quelles initiative de démocratisation culturelle peuvent bénéficier de cet accélérateur.

Cette année, face à 350 candidatures venues de 20 pays, c’est le projet « Destination MUCEM » qui a remporté le premier prix. Chaque dimanche, le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée de Marseille propose un bus gratuit pour favoriser l’accès au musée depuis des quartiers excentrés.

Le deuxième prix est allé au Musée Thyssen-Bornemiszia de Madrid pour son projet « Versiona Thyssen ». Il s’agit d’une invitation des 16-35 ans à réinterpréter à leur manière les œuvres du musée et à poster cette réinterprétation sur les réseaux sociaux avec le hashtag #VersionaThyssen.

Enfin, le troisième prix a été remis à la National Gallery de Londres, pour les « Jan Van Huysum Visits… » qui permettent l’exposition d’un chef-d’œuvre des collections de l’institution en contact direct avec des publics nouveaux.

Pour en savoir plus sur les actions de la fondation Art Explora, qui propose notamment des résidences, et a accompagné le Centre Pompidou pour son musée Mobile, rendez-vous le 16 décembre pour un webinar d’actualité. Inscriptions ici.

visuel : « Destination MUCEM » Perrine Détrie- Atelier Moustier.