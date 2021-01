Frédéric Seguette : « Ce que je ressens, c’est une maltraitance de la culture”

Frédéric Seguette est le directeur du Dancing, le Centre Chorégraphique National Dijon Bourgogne. Nous l’avons rencontré le 16 décembre dernier pour parler de son lieu confiné et de l’espoir de voir exister la prochaine édition du Festival Art Danse, qui devrait se tenir du 13 mars au 11 avril 2021.

Racontez moi ce que le Dancing a mis en place pendant les confinements 1 et 2.

En effet ce n’était pas les mêmes conditions, ni les mêmes énergies, puisque le premier confinement était très strict et que le deuxième un peu plus relâché, d’une certaine manière. Certaines actions ont été autorisées donc ça nous a permis de travailler un peu, mais aussi d’adapter et puis d’annuler beaucoup, car le premier confinement coïncidait avec le premier festival Art Danse 2020. C’était une nouvelle formule parce que jusqu’à présent, Art Danse se déroulait en janvier/février, et là on avait déplacé le festival à mars/avril pour pouvoir jouer du plein air plus facilement. L’esprit du Dancing, c’est de développer des projets de danse hors des murs, en dehors des théâtres, dans des lieux non dédiés, des espaces extérieurs et d’autres lieux qui n’ont pas cette étiquette de “lieu de diffusion et de représentation”. Le festival devait ouvrir le 14 mars… Tout a fermé le 15. Nous avions une programmation qui devait durer à peu près un mois. Et ça a été la sidération, parce qu’il y avait eut toute cette énergie déployée pour mettre en place cette manifestation : un nouveau timing, un nouveau temps, une nouvelle esthétique, une nouvelle identité. Un gros travail avait été mené et ça nous a bien sûr assommés.

Et comment avez-vous « rebondi », puisqu’il est question de danse ?

La première réaction a été l’écoute des artistes. Nous avons reporté, dans la mesure du possible. Un premier report a été pensé en direction de juin-début juillet que nous avons dû annuler à nouveau quand les nouvelles sont tombées qu’il n’y aurait pas de reprise avant l’été.

Nous avons fait quelques actions pendant l’été quand même. Mais on s’est surtout consacrés aux rendez-vous de la rentrée puisque l’on a un deuxième festival, Entre cour et jardins, que l’on déploie maintenant en région. C’est un festival qui existe depuis 20 ans, et qui nous a été transmis en 2019 par son directeur Frédéric Bonnemaison, et qui se déroulait essentiellement sur le territoire de la métropole dijonnaise, dans les jardins. Et on a souhaité, tous les deux ans, le rendre itinérant en région, car notre mission est régionale. Et là, c’était notre premier rendez-vous hors région, dans le Jura. Il a fallu le mettre en place avant et pendant le confinement. Ça n’a pas été facile de prendre des contacts, faire des repérages, et des résidences ont dû être reportées. Ça a été un vrai casse-tête qu’on a essayé de résoudre pendant l’été. Et on a réussi, grâce aux lieux partenaires sur lesquels le festival Art Danse s’appuie. Le CDCN n’avait pas de lieux en 2020 pour de la diffusion. Le Dancing n’avait pas jusqu’à mon arrivée de studio de danse, ni d’équipements pour mettre en place ces missions, ce qui était un vrai casse-tête.

C’est différent aujourd’hui ?

Maintenant c’est un peu différent, parce que la ville a mis à disposition un petit théâtre de quartier, mais qui ne correspondait pas du tout aux besoins d’un CDCN. Donc il y a eu un projet, et une étude de faisabilité a été menée à l’automne 2019 pour mettre en avant différents scénarios de développement et d’extension de ce bâtiment pour correspondre à nos besoins. Encore une fois la Covid est passée par là, ainsi que le report des élections municipales. Donc ce projet a été reporté et on attend un nouveau rendez-vous avec la municipalité de Dijon pour en savoir plus sur les intentions de la ville. C’est vrai que les propositions qui avaient été faites avaient rassemblé l’ensemble de nos tutelles et avaient été plutôt bien accueillies. C’était un projet très ambitieux, il fallait tout détruire et repartir sur du neuf, en s’inscrivant dans les activités qui existent déjà dans le bâtiment, à savoir : social, quartier, administratif. Ce lien avec la cité a été pour nous important, d’avoir un lieu qui tienne compte de ces réalités de terrain puisqu’on est sur un quartier politique de la ville. Et puis c’est un projet qui veut s’inscrire sur ce territoire. La ville met donc à disposition ce théâtre de quartier, en attendant qu’une décision soit prise. Nous avons maintenant un studio depuis début septembre, dans lequel nous pouvons accueillir des résidences d’artistes. Encore une fois c’est limité car nous n’avons que 60 places et des tout petits gradins qui avaient été installés, donc on ne peut pas faire de la diffusion comme on l’entend, mais on peut faire des petites formes. En revanche, il y en aura en 2021 sur cet espace.

Racontez-moi les difficultés ubuesques de penser un festival durant les confinements ?

Le festival Art Danse s’appuyait beaucoup sur le partenariat de lieux métropolitains et de scènes métropolitaines. Donc on a pu reporter à l’automne grâce aux partenaires qui ont mis à disposition ces espaces et qui ont joué le jeu, en particulier L’Écrin et Le Consortium qui nous ont accueillis. On a réussi à reporter une bonne partie du festival et on en a été très heureux. Sauf que le deuxième confinement est arrivé, avec d’abord le couvre-feu. Les conditions d’accueil que l’on a suivies étaient contraignantes, surtout sur les salles de Dijon qui ne sont pas très grandes, donc réduire de moitié c’est réduire les publics. Et enfin, les derniers spectacles ont dû être annulés.

En décembre, avez-vous pris position sur les directives gouvernementales qui opposent culte et culture ?

Ce que je ressens c’est qu’il y a une maltraitance de la culture. Il y a vraiment une déconsidération de la culture et de l’art « non-essentiel » et cela fait très mal. Donc évidemment il y a une relation avec ce qui se met en place de notre part. Après nous sommes moins impactés car nous n’avions pas de programmation, pas d’activité publique et de diffusion sur cette période-là. Mais nous sommes totalement solidaires. Nous avons bien évidemment signé la pétition et soutenons le recours en référé-liberté (ndlr :cette interview a eu lieu avant la décision du Conseil d’Etat de garder les lieux culturels fermés). Il y a une incompréhension et plus qu’une incompréhension, il y a une violence dans la façon dont le secteur culturel est traité et maltraité, et on ne peut qu’être solidaires.

Après nos activités sont des activités de résidence. On continue aussi les activités dans les écoles. Tout ce qui était une pratique amateur, on a dû arrêter. On le fait en visio et sur des formats que des artistes ont proposés. C’est là aussi cette capacité de rebondir, d’innover qui nous a été demandée mais qui fait partie de notre ADN depuis des années. C’est comme si on découvrait qu’on avait cette capacité-là. D’ailleurs, les artistes ont inventé plutôt des formats audios que les gens peuvent écouter au moment souhaité et dans des lieux plus adaptés. Car parfois la visio c’est un peu contraignant. Et puis on se projette, parce que c’est en nous aussi cette façon de faire.

Au départ, cette interview devait porter sur la prochaine édition du festival Art Danse. Vous ne savez pas si en mars le festival pourra se tenir, comment construisez-vous votre programmation dans ces conditions ?

Pour l’instant, on fait ce que l’on sait faire. Comment faire autrement ? On y pense tout le temps. Les artistes ont besoin de ça, de ce moment de rencontre, et le public aussi. Il y a eu beaucoup de créations, de spectacles qui ont été fragilisés parce qu’ils n’ont pas pu être vus. Notre mission est de rendre visible cette créativité, cette création. Donc il y aura bien un rendez-vous, un festival entre le 13 mars et le 11 avril. Ce sera généreux, il y aura beaucoup de spectacles, parce qu’il y a beaucoup de demandes de la part des artistes mais aussi des publics qui sont en manque de ces moments uniques que sont les représentations. Même s’il y a eu beaucoup de propositions faites sur les écrans, de visio en direct ou en différé de spectacles qui ont été tournés dans les salles de spectacles, cela n’a évidemment rien à voir, et il ne faut pas se laisser déborder par ces propositions. Le spectacle vivant doit rester vivant, c’est pour nous très important. Alors on se projette, on y travaille et on y met toute notre énergie comme d’habitude, mais on réfléchit aussi à d’autres possibilités.

Si jamais vous deviez annuler, est-ce que le report serait possible ?

Nous avons deux rendez-vous : le festival Art Danse au printemps et le festival Entre cour et jardins à l’automne. Nous n’avons pas de saisons. La possibilité serait peut être de passer sur l’année prochaine avec une proposition de saison, que les spectacles soient donnés. Que le report se fasse sur une période étalée sur l’année. Et qui nous permettrait peut-être de passer plus facilement au travers des gouttes. On a soutenu et on soutient des artistes tout au long de l’année en résidence et en coproduction. On se projette sur cette rencontre essentielle pour eux, pour les publics et pour l’art chorégraphique. Donc c’est une programmation dense, riche, variée et évidemment on croise les doigts pour que cela se fasse.

Pouvez-vous me parler du fond ? Y a-t-il un thème à cette édition et quels sont les artistes programmés ? Normalement, vous défendez une danse contemporaine qui assume ses mixes avec la performance, ce sera le cas ?

C’est un festival qui rassemble plusieurs langages chorégraphiques, plusieurs esthétiques, plusieurs générations, plusieurs parcours. On est plutôt dans la diversité, évidemment avec un axe contemporain affirmé. Il y a mon intérêt pour des formes qui vont sortir des codes et toujours cette recherche de dépasser les limites de ce que nous avons l’habitude de voir. C’est aussi un accompagnement d’artistes que je fais depuis des années.

Dans la programmation, nous aurons notre artiste associé DD Dorvillier qui présentera une nouvelle création, pour l’ouverture du festival. Ce sera A catalogue of steps in a room, un projet qu’elle développe depuis de nombreuses années et qui là, aura un format différent de ce qu’elle avait fait avant, avec de nouvelles séquences sur lesquelles elle a travaillé. Notre artiste compagnon, Yaïr Barelli, présentera également sa nouvelle création Zaman. Et puis des artistes que nous accueillons et que je suis depuis de nombreuses années, comme Noé Soulier qui viendra avec Les Vagues, ou Anne Collod, avec sa dernière création Moving alternatives. Kevin Jean vient, lui, avec sa toute nouvelle création Dans le mille. On va aussi inviter la Machine de Valeria Giuga, une machine qui invite à danser. C’est un jeu qui rassemblera tout un public qui aura participé à cette machine sur un temps de performance. Il y aura aussi Myriam Gourfink et Kasper T. Toeplitz qui présenteront Almasty, Mickaël Phelippeau, la dernière création de Hela Fatoumi et Eric Lamoureux, AKZAK, l’impatience d’une jeunesse reliée, Marc Tompkins qui viendra avec Célébration, Alexander Vantournhout… La Tierce, que nous aimons beaucoup et que nous avons accueilli en résidence, présentera une création, 22 actions faire poème. Cela fait 21 équipes qui seront accueillies, dont 8 régionales. C’est bien sûr notre mission, mais nous avons beaucoup d’artistes intéressants que nous voulons faire connaître.

Comment cela est-il relié à toute l’année ?

C’est beaucoup, mais c’est important pour nous de rendre visible tout ce que nous développons tout au long de l’année et qui ne l’est pas toujours. Nous accompagnons des artistes que l’on a identifié sur le territoire ou en dehors, également à l’international, avec lesquels on tisse des liens tout au long de l’année, et qui viennent mener des actions, souvent pour des résidences. Certains même sont venus sur le festival Entre cour et jardins, et c’est important pour nous que les publics puissent suivre un artiste sur différents formats, différentes créations. Cette relation est essentielle aussi pour s’approcher au plus près de ce qu’est une démarche artistique, un langage. Et tout cela n’est pas possible sans de nombreux partenaires, et je ne vais pas tous les citer car presque toutes les salles métropolitaines sont partenaires du festival, certaines en coréalisation. C’est une belle aventure que l’on partage avec eux et avec tous nos partenaires. Et puis évidement avec une équipe super au Dancing !

Je vous connais avant tout comme danseur. Aujourd’hui, que dansez-vous ? Quels sont les gestes qui vous portent ?

Je continue à travailler avec Jérôme Bel en tant qu’interprète sur deux de ses spectacles au moins, puisque Jérôme est encore en tournée. On a joué avec Jérôme Bel au printemps 2019 à Oslo. Et puis il y avait une invitation pour faire Shirtologie qui a été reportée. Ce sera probablement en juin 2021 à Rome, j’ai donné mon accord pour le faire. Je suis très heureux de garder ce lien avec la scène d’une certaine manière. Malheureusement, aujourd’hui, je n’ai plus ni le temps de me consacrer à d’autres choses, ni la possibilité de le faire. Mais, au moins de temps en temps, je peux me projeter dans ce costume-là et en particulier avec Jérôme Bel et ses spectacles qui n’ont pas pris une ride, contrairement à moi ! (rires)

Visuel © Roxanne Gauthier Photographe.