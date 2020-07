Mort de Delphine Levy, directrice des Musées de Paris

Delphine Levy, directrice des musées de Paris est morte brusquement des suites d’un AVC lundi 13 juillet à Brest. Elle avait 51 ans et a beaucoup fait pour la culture à Paris.

Après un parcours académique brillant (maîtrise de droit public, Sciences Po, puis l’ENA), elle rejoint l’administration de la Ville de Paris au côté de Bertrand Delanoë. A la suite de son impulsion est créé Paris Musées en 2013 dont elle prend la tête. En regroupant les quatorze musées municipaux au sein d’un seul établissement public administratif doté d’un budget propre, Paris Musées permet aux musées de bénéficier d’un cadre plus souple pour organiser leurs expositions, ou éditer leurs publications. Grâce à elle, les rénovations on été nombreuses, la fréquentation des musées a augmenté, la numérisation s’est accélérée, et les collections on été de plus en plus accessible librement en ligne.

Delphine Levy avait travaillé à la réouverture des musées et c’est avec surprise que son décès brutal des suites d’un AVC à été accueilli par de nombreuses personnalités de la culture. La maire de Paris et son adjoint, également président de Paris Musées ont fait part de leur émotion sur Twitter.

Tellement triste de la disparition si brusque de Delphine Lévy. Les musées parisiens et la culture à Paris doivent beaucoup à cette femme d’exception. Merci à elle. https://t.co/YdKNIxqzIk — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) July 14, 2020

Visuel : ©Laetitia Larralde