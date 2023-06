Un été de spectacles à Lyon

Alors que de nombreux lieux de spectacles ferment leurs portes l’été, ils sont quelques uns à offrir de l’émotion, du rire au public lyonnais et aux touristes de passage. Revue de troupe des résistants de l’été.

Un été calme placé sous le signe de l’humour

Alors que les grands lieux type Célestins, Maison de la Danse ferment traditionnellement leurs portes fin juin, les cafés théâtre font de la résistance et offrent des spectacles comiques tout l’été. Le Boui Boui, Le Compexe du Rire, Les Tontons flingueurs restent ouverts en juillet, voire en aout pour certains. C’est l’occasion de profiter de salles climatisées pour découvrir de nouveaux spectacles. La Comédie Odéon, ouverte en juillet et aout, propose Shame of thrones, une comédie satirique sur le pouvoir où un roi peu suspect d’intelligence et une reine machiavélique règnent sur un royaume ou les révoltes grondent. Entre complot et trahison, ça va saigner.

À L’Espace Gerson, Enquête d’amour, se joue en juillet. Après un braquage, un homme, Thomas et une femme, Elise, se retrouvent dans un commissariat. Qui va craquer et parler le premier ? Une comédie à rebondissements, une course poursuite psychologique avec pour seul témoin le public. Un spectacle original, drôle, percutant à essayer cet été.

Parmi les plus sympathiques cafés théâtre, climatisé et ouvert en juillet, le Repaire de la Comédie, juste derrière la Mairie de Lyon, propose après Le prénom et Le dîner de cons, une reprise d’une autre comédie culte : Arrête de pleurer Pénélope.

Créée en 2002 au Café de la gare, cette comédie a connu un immense succès, qui lui a valu un numéro 2, puis un film qui n’est pas resté dans les annales.

Alors qu’elles attendent une copine pour son enterrement de vie de jeune fille, trois vieilles copines, quelque peu aigries par la vie et plus très amies, discutent. Elles évoquent

pêle-mêle leurs échecs sentimentaux, la vie, les amours, les hommes, les femmes, les parents, les enfants, bref surtout leurs échecs sentimentaux.

Au cours de cette soirée imprévue, les langues vont enfin se délier et les rebondissements et les règlements de compte pleuvoir. À voir pour rire et notamment pour rire entre amis.

Après les années Covid, le spectacle vivant retrouve ses couleurs et se permet même de prendre ses quartiers d’été. Avis aux amateurs avant une année pleine de surprises.

Ilan Levy

Arrête de pleurer Pénélope

Repaire de la Comédie

2 place des capucins

69001 Lyon

Du jeudi au samedi à 20 H 15

https://www.billetreduc.com/312980/evt.htm