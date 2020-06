L’agenda du weekend du 19 juin- spécial fête de la musique.

Ce weekend, c’est Fête de la musique. Elle sera singulière, modifiée par le contexte sanitaire. « Mais ce qui est certain, c’est qu’il faut fêter la musique » a dit le ministre de la culture Frank Riester. Alors quels sont les plans pour ce weekend ?

Point Éphémère

Pour la fête de la musique, la célèbre salle du 10e arrondissement de Paris propose dimanche 21 juin dès 16h des dj sets avec l’équipe du Point Éphémère – dans le respect évidemment des consignes sanitaires.

Institut du Monde Arabe

Avec une playlist mêlant rap, raï, R&B et chansons de variété, l’Institut du Monde Arabe vous invite à un karaoké géant. Pour participer il suffit de réserver gratuitement sa place ici sur l’une des 3 sessions possibles (14h-16h, 17h-19h, 20h-22h).

Ground Control

Pour la fête de la musique, les terrasses du Ground Control de la Halle Charolais à Paris vous accueillent dès 15h pour une programmation de musique diverses : soul & hip hop, rocksteady, cumbia, mix vinyl, jungle, funk, disco, house. L’entrée est libre et gratuite, mais limitée en raison du contexte sanitaire actuel.

France Inter & le Crédit Mutuel

Comme à son habitude le 21 juin, France Inter investit l’Olympia pour y célébrer la musique, avec le Crédit Mutuel. Au programme, trois concerts (Pomme, Louise Attaque et Katerine) ainsi que un Dj-set d’Etienne de Crecy en fin de journée. La salle de concert sera sans public, mais il sera possible de suivre cette grande journée dédiée aux artistes et à la filière musicale française. Ce concert Tout pour la musique à l’Olympia sera diffusé en direct le 21 juin sur France Inter.

Festival virtuel – Greenpeace Action All Areas

Greenpeace propose un festival virtuel du 18 au 20 juin avec des performances exclusives d’artistes comme Bastille, Kelis, Melanie C, AURORA, Alice Phoebe Lou, Arlo Parks, Baaba Maal, Denai Moore, Georgia UK, Rodrigo y Gabriela, SELF ESTEEM et d’autres… Les billets s’achètent ici et les bénéfices sont à profit de 3 grandes actions : Protect, Eat et Grow.

Hellfest (from home)

Le grand rassemblement de métal aurait du avoir lieu cette semaine. Le festival est reporté à 2021 mais pour ne pas abandonner ses adaptes à leurs sort, le Hellfest propose une version digitale. Rendez-vous du 18 au 21 juin prochain pour profiter du ‘Hellfest From Home’ en partenariat avec ARTE concert. 45 concerts des éditions précédentes et des documentaires sont disponibles sur Hellfest.fr .

A la télévision

France 2 proposera vendredi 19 juin à 21h00 un grand concert intitulé « La Fête de la Musique, Tous ensemble pour la musique ». Tourné à l’Accor Aréna à Paris, sans public mais avec plus d’une trentaine d’artistes et le recours à la technologie pour que la magie du spectacle opère, le concert sera parallèlement retransmis en direct sur France Bleu.

visuel: © Henk- Jan van der klis – Flying Colors concert 01312