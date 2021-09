L’agenda du weekend du 17 septembre

En ce week-end de Journées Européennes du patrimoine, le week-end s’annonce riche en rencontres, culture et découverte !

Les oubliés du Patrimoine

Dimanche 19 septembre, Sos racisme organise avec un collectif d’associations partenaires, un rendez-vous Place de la République. Le «Panthéon des oubliés» lancent ainsi un programme de sensibilisation à la ré-appropriation des grandes figures qui ont fait l’Histoire de France. Ce jour-là, on vous dévoilera une statue représentant les « oubliés » de l’Histoire de France. Cette statue de Gregos mesurera 2 mètres et sera le support d’un écran qui fera défiler une galerie digitale d’une centaine de visages et d’histoires. Cette galerie de portraits et d’histoires sera accessible sur Instagram. Un hommage sera ainsi rendu à celles et ceux qui ont lutté contre le racisme, l’antisémitisme, les discriminations, le sexisme, les LGBTIphobies et à celles et ceux qui ont contribué à faire rayonner la France et la culture mais, qui n’ont pas ou peu été honorés. L’inauguration sera suivie de prises de paroles de dirigeants associatifs, personnalités politiques, mairie de Paris, artistes et famille des personnes figurant dans ce Panthéon des oubliés. Cette statue itinérante servira ensuite de support au programme de sensibilisation aux figures oubliées de notre histoire, dans les écoles, les quartiers, et auprès de la jeunesse plus largement.

Ouverture du Festival Musica

Vendredi 16 septembre 2021 signe le premier week-end de l’iconique Festival de musique contemporaine (mais pas que) de Strasbourg. Et, ils commencent fort en vous invitant à vivre une performance totale et ininterrompue. De jour comme de nuit, durant 35 heures et 34 minutes, le théâtre de Strasbourg devient le lieu d’un rituel rythmé par Asterism d’Alexander Schubert !

La Trilogie des territoires au Théâtre Ouvert

Si vous avez envie d’un gros shoot de texte, on a ce qu’il vous faut ! Venez découvrir au théâtre Ouvert, la trilogie des territoires de Baptiste Amann. Assistez à l’intégral en 7 heures les samedis 18 et 25 septembre à 15h, deux entractes sont prévu.

L’étrange festival : Avis aux amoureux du cinéma de genre

Au Forum des Images, venez vous faire peur au festival des films de l’étrange. C’est le dernier week-end pour découvrir les films de genre d’hier, d’aujourd’hui ou de demain. Qu’ils soient atypiques ou bizarres, les films présentés sont issus de tous les genres : fantastique, drame, horreur, documentaire ou même, conte pour enfants. Le festival propose de nous montrer, en salle, des films inaccessibles, inédits ou inconnus, pour le plus grand plaisir des cinéphiles !

Chantilly, le Rocher des Trésors

Pour fêter les 350 ans de la somptueuse fête orchestrée par François Vatel en l’honneur du Roi-Soleil, le Château de Chantilly renoue avec les grands spectacles Son & Lumière qui ont fait son succès. Au programme du 17 au 20 septembre : le château de Chantilly pare sa façade nord et ses jardins d’un spectacle son et lumière inédit. Projections de vidéos monumentales, figurants, chevaux, musique et feux d’artifice vous raconteront son histoire. Le show commence à 21h30 et dure 45min.

La Fondation Henri Cartier Bresson – Eugène Atget

Dernier weekend pour aller voir l’exposition Eugène Atget à la Fondation Henri Cartier Bresson ! À partir des collections du musée Carnavalet, cette exposition propose un voyage exceptionnelle autour de l’œuvre d’Eugène Atget (1857-1927), figure atypique et pionnière de la photographie.



Visuel : ©Eugène Atget Cabaret de l’Homme arme?, 25, rue des Blancs-Manteaux, IVe, septembre 1900 / Flickr