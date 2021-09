Les journées du patrimoine reviennent en 2021 !

Les 18 et 19 septembre 2021, les Journées européennes du patrimoine revienne, le thème : « Patrimoine pour tous ». Profitez de ce week-end pour voyager près de chez vous et (re)découvrir les plus beaux monuments français gratuitement !

Voyages et plein air

Le Grand Voyage propose de révéler le patrimoine des banlieues parisiennes à travers une grande balade dédiée aux jeunes. Entre le vendredi 17 et le dimanche 19 septembre, rejoignez une dizaine de jeunes en vadrouille entre Gennevilliers et Bagneux ! Au programme : des balades, du camping et des visites, des conférences, des débats et des lectures, des rencontres avec des artistes, des projections de films et plus encore. Le Grand Voyage, c’est 3 jours complet (activité, repas, couchage) finement organisés pour apprendre en s’amusant. Les activités étant à des horaires et lieux bien précis, vous n’êtes pas obligé de participé à l’ensemble.



Information et réservation

Cette année, l’artiste Guillaume Bottazzi nous invite à un parcours artistique gargantuesque avec 26 œuvres d’art à découvrir un peu partout en France. Ces œuvres environnementales et poétiques sont disséminées en France, 9 à Paris, 8 à Lyon vous en trouverais aussi à Mandelieu-la-Napoule ou à Marseille. Le Domaine de Grosbois propose pour 5€ une partie de campagne ! Dans le jardin du château du Prince de Wagram, profitez d’un vaste déjeuner sur l’herbe accompagné par le BSL Orchestra. Ensuite, les festivités se poursuivront, dans la cour du château avec un grand bal costumé. En parallèle, un grand jeu de piste sera organisé pour les enfants. Vous pourrez également faire une visite libre du musée du Trot avec un livret-jeu pour les enfants. Et assisté à la projection cinéma en plein air du film Le Retour du Héros à 17h30. Informations et Réservation

Musées et Expositions

Le Musée régional d’art contemporain de Sérignan propose des concerts et des visites exceptionnel de ses expositions. Samedi 18 septembre à 15h retrouvez le concert-performance du musicien Théotime Langlois de Swarte et du plasticien Silvère Jorrosson suivi à 16h30 de la visite découverte de l’exposition Distance ardente. Le lendemain dès 15h plongez vous dans la visite découverte de l’exposition La vie dans l’espace et à 16h venez écouter le concert de David Lafore.

Informations

Le Musée d’art Moderne André Malraux au Havre ouvre ses portes gratuitement pour les Journées européennes du Patrimoine. Venez donc découvrir l’exposition Philippe De Gobert. Du merveilleux en architecture au conte photographique ou les collections permanentes du musée. Un certain nombre d’activités seront proposées tout au long du week-end, et le programme vous en sera dévoilé sur place le jour J.

Informations

Le Musée Fabre à Montpellier propose, durant le week-end des ateliers de 20min pour apprendre à regarder une œuvre. L’établissement organise également des visites découvertes thématiques de ses espaces : la collection italienne, les natures mortes hollandaises, les dernières acquisitions ou Pharmacopées.

Informations

Monuments et Lieux insolites

Allez découvrir le patrimoine souterrain exceptionnel de Saint-Quentin. La visite guidée pour les Journées du patrimoine vous amène dans les anciens cachots du Roy, une aventure souterraine à l’histoire millénaire et aux mystères insoupçonnés ! Les visites ont lieu Samedi de 14h à 17h30 et Dimanche de 10h à 11h30 et de 14h à 17h30. Sur réservation à l’Office de Tourisme, 03 23 67 05 00.

À Paris, de nombreux lieux ouvrent de manière exceptionnelle. Que diriez-vous de vous balader dans le Palais de l’Élysée ou L’Assemblée Nationale ? D’arpenté les couloirs du Palais Royal ou des différents ministères ?



Le Grand Palais Éphémère propose 2 escape game gratuit. Le premier : les fantômes de Malraux se place en 1962, un projet urbain menace le Grand Palais de destruction. Le ministre de la Culture André Malraux veut le conserver, mais il est seul. Vous devrez essayer de sauver le monument. En une heure, revisiter l’histoire en vous amusant, découvrez quelques-uns des secrets du Grand Palais, et résolvez les énigmes de ce jeu inédit. Le second : la destinée de Flora vous invite à retrouver Flora, l’œuvre phare de l’exposition qui a disparu. L’inauguration approche et l’affaire fait déjà le buzz sur les réseaux sociaux. Vous rejoignez l’équipe de Youtubeurs pour sauver la cérémonie d’ouverture.

Informations et inscription

Visuel : Logo