L’agenda du week-end du 25 janvier 2020

On ne va pas s’ennuyer ce weekend ! Il sera riche de sens, d’art et comme toujours… de culture !

La 9ème édition du festival Le Temps Presse

Le Temps Presse est le premier festival international de cinéma engagé et responsable. C’est un festival qui fait réfléchir par le divertissement et l’émotion. On va parler de la planète, voir ce que chacun peut en dire à travers des longs et des courts métrages, des conférences et des débats. En tout, on pourra découvir 9 longs métrages et 31 courts métrages, tous aussi bien que les autres. 9 prix seront remis à la fin du festival, histoire d’encourager les réalisateurs et de s’amuser un peu ! Cette année, Frédéric Lopez sera le président du Jury.

QUAND ? Du 22 au 26 janvier.

OU? Cinéma UGC Lyon-Bastille (12ème), Cinéma Gaumont Convention (15ème), Cinéma 7 Batignolles (17ème).

Le festival Ougandais Nyege Nyege de retour au Hasard Ludique ce vendredi !

Ça fait un bout de temps maintenant qu’on entend dire que Kampala, la capitale Ougandaise, est une sacré nébuleuse créative. En novembre dernier déjà, le Hasard Ludique et le média Pan African Music avaient déjà organisé une soirée avec deux artistes invités, et on s’était régalé. Ce vendredi 24 janvier nous prépare un beau programme où Djs et artistes de l’ancienne et de la nouvelle génération vont se croiser et danser ensemble. Entre autres, nous pourrons y trouver MC Yallah, rappeuse kenyenne basée au Ouganda accompagnée de Debmaster ainsi que les Djs Diaki et Hibotep.

Apprêtez-vous à danser !

QUAND ? Vendredi 24 janvier, de 23H à 05H.

OU? Le Hasard Ludique, 128 Avenue de Saint Ouen, 75018, Paris.

12 euros en prévente ou avant minuit, 16 euros après.

11ème Salon du Livre à Part à Saint-Mandé

Vous ne savez plus quoi lire en ce mois de janvier parce que votre réserve de livres d’hiver est déjà finie ? Les livres reçus à noël vous sont malencontreusement tombés des mains ? Vous ne vous y retrouvez plus dans ces librairies trop remplies ? Ou peut-être que vous cherchez le meilleur cadeau à faire pour votre ami·e unique et difficile à satisfaire ? Ce salon tombe à pique !

L’idée du Salon du livre à part est de créé un lieu convivial, d’échanges et de rencontres, où l’on peut discuter avec les petits éditeurs afin de trouver inopinément ce que l’on cherche exactement, ou de se faire surprendre et de rentrer le coeur réjouit, avide de nouvelles lectures. Pour les éditeurs, c’est toujours un plaisir de parler des nouvelles découvertes et de les partager – aussi, ils sont les plus curieux et insolites – alors, tous à Saint-Mandé !

Seront présents, entre autres, les éditions du Chemins de fer, Le moitié du Fourbi, les éditions Lunatique, le Ver à Soie et les éditions Points de suspension, pour petits et grands !

QUAND ? Samedi 25 et dimanche 26 janvier, de 11H à 19H.

OU ? Hôtel de Ville – Salle des Fêtes, 94160, Saint-Mandé.

Festival Hors Pistes au Centre Pompidou

C’est les 15 ans du festival Hors Pistes ! Le festival explore chaque année les images en mouvement et rencontre les artistes qui en font la matière de leur création. Il prend ‘la mesure de cette foule qui peuple aujourd’hui nos regards’ : les foules et les clameurs du peuple algérien dans les photogrammes du prochain film de Tariq Teguia; les foules interactives de Samuel Bianchini ou de Lorena Ziruello; les foules filmées par des amateurs, ou bien modelisées en 3D par Clemens Van Meyer ; soit encore les foules d’incompté·e·s dans l’installation de Forensic Architecture et dans les oeuvres féministes de Kate Cooper… on pourra aussi voir les foules hybrides de John Rafman et Bertrand Dezoteux – et les foules infographiées de Refik Anadol, qui dresse une carte de l’espèce humaine à partir de data.

Il y aura aussi des projections, des conférences et des rencontres, l’occasion de parler de ce bain de foule qui souvent nous cherche des yeux. « Le peuple des images » à beaucoup à nous dire !

Le vernissage sera ce soir au Centre Pompidou.

QUAND ? Du 24 janvier au 9 février 2020.

Un spectacle-performance-installation immersive au 104

Dans le cadre du festival Les Singuliers – qui a par ailleurs une programmation tout à fait foisonnante et réjouissante – et dans le cadre de la Biennale des arts numérique Némo, Laurent Bazin présente Le Baptême, un haletant thriller d’anticipation où le sentiment de culpabilité devient le ressort du contrôle social. Les spectateurs sont tout d’abord accueillis par un étrange aquarium… Avec l’aide de technologies et d’un dispositif immersif, nous sommes enrôlés dans un futur proche pendant 50mn.

QUAND ? Du 22 au 26 janvier, heures variables.

OU ? Le Centquatre-Paris, 5 rue Curial, 75019, Paris.

L’IMA Comedy Club revient !

C’est les deux ans de l’humour de l’Institut du Monde Arabe ! Durant tout un weekend, l’Institut devient une sce?ne de stand up et donne le micro a? 15 artistes cette année : Redouanne Harjane, Wary Nichen, Wahid Bouzidi, Ayoub Marceau, Nordine Ganso, Observateur Ebene, Yassine Hitch, Laura Domenge, Paul de Saint-Sernin, Kamel Abdat, Marie Reno, Lenny M’Bunga, Nadia Roz, Samia Orosemane, Yacine Belhousse. Passe?s a? la te?le?vision, sur le web, dans les grandes salles ou les sce?nes ouvertes, ils me?langent les codes et les traditions pour un humour sans frontie?res, entre Paris, Marrakech, New York et Abidjan. À la fin du weekend, un prix sera remis.

De quoi se remonter le moral et se réchauffer pour survivre à ce weekend très froid !

QUAND ? Du 24 au 26 janvier, ce soir à 20H, samedi 25 à 18H, dimanche à 17H.

OU ? Institut du Monde Arabe, Auditorium, niveau -2, 1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005, Paris.

Conversation autour de Le reste vous le connaissez par le cinéma

Le reste vous le connaissez par le cinéma est une pièce qui met en jeu la rencontre anachronique du mythe d’Oedipe et d’un choeur contemporain d’adolescentes. Elles sont le Sphinx qui pose des questions et convoque tour à tour les grandes figures du mythe, incarnées par des comédiennes et des comédiens puissants, pour mieux interroger le monde.

Ce dimanche, une conversation critique est organisée après la représentation, autour de cette pièce très contemporaine – et de l’actualité théâtrale. La discussion, organisée par le Syndicat professionnel de la Critique de théâtre, musique et danse, sera animée par Marie-José Sirach, par notre journaliste et critique Amélie Blaustein Niddam (Toute La Culture), par Caroline Châtelet (Théâtres Magazine) et Marie Plantin (Pariscope).

Une belle occasion de voir le spectacle et de pouvoir en parler après !

QUAND ? Dimanche 26 janvier, spectacle à 16H – discussion à 18H30.

OU ? T2G – Théâtre de Gennevilliers, 41 avenue des grésillons, 92230 Gennevilliers.

Bal Brasil de Paname à la Bellevilloise

Depuis 2013 le Bal Brasil de la Bellevilloise nous fait danser aux rythmes du forró, de l’accordéon, du triangle et du Zabumba, le tambour. Anbiance et convivialité garanties ! En plus, la soirée débute avec un cour de danse avec Marion Lima. De quoi se déhancher et tourner à toute vitesse un dimache soir dans le très beau lieu qu’est la Bellevilloise.

QUAND ? Dimanche 26 janvier. À 19H – ouverture; 19H30 -cours de danse; 20H – concert !

OU ? La Bellevilloise, 19-21 rue boyer, 75020, Paris.

