L’agenda du week-end du 11 janvier 2020

De la musique, des Coccinelles, un escape game … des idées de sorties pour bien finir la semaine.

Un dernier goût de fêtes

Envie de profiter une dernière fois de la féerie de Noël ? C’est possible au Château de Cheverny où les festivités ne se terminent que le 12 janvier 2020.

Derniers jours pour visiter le château avec ses habits de fête et à la tombée de la nuit, voir la façade éclairée. Le domaine est décoré comme tous les ans pour l’occasion et cette année le thème choisi est la gourmandise, alors pourquoi ne pas se laisser tenter ?

Plus d’informations ici.

Dialogue entre Courbet et Yan Pei-Ming au Petit Palais

L’an passé pour fêter le bicentenaire de la naissance du peintre Gustave Courbet, Le Petit Palais a monté une exposition gratuite : Yan Pei-Ming / Courbet, Corps-à-corps.

Réunissant les œuvres de Courbet et celles du peintre franco-chinois Yan Pei-Ming, l’exposition temporaire est visible jusqu’au 19 janvier 2020. Alors, pourquoi ne pas profiter des derniers jours pour y aller ?

Plus d’informations ici.

Festival gratuit à la Gaîté Lyrique

Les vendredi 10 et samedi 11 janvier 2020, la Société Ricard Live Music propose deux soirées gratuites à Paris ce weekend avec au programme de la musique pour tous les goûts.

Réservations ici.

20e édition : Traversée de Paris en voitures anciennes

Ce dimanche matin se seront plus de 700 véhicules anciens qui arpenteront les rues de la capitale.

Pour ses vingt ans, la parade est placée sous le thème de la bande dessinée. C’est l’occasion pour les amoureux de voitures de collection de voir des Triumph, DS et autres automobiles d’exception.

Après la balade, les véhicules sont exposés à l’Hippodrome de Vincennes, vers midi.

Plus d’informations ici.

Escape Game à l’Opéra Garnier

Malgré les mouvements sociaux, le Palais Garnier ouvre bel et bien ses portes ce dimanche 12 janvier pour un jeu d’évasion : Inside Opéra.

Votre mission si vous l’acceptez : libérer le fantôme de l’Opéra !

Plus d’informations ici.

Visuel : © Scarlet Green – CC BY 2.0 Wikipédia Commons