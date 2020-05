L’agenda du week-end 22 mai

Que faire ce weekend, chez soi ou dehors, voici nos propositions !

59 rue Rivoli

Le squat d’artiste le plus en vue du marais réouvre ses portes ! Situé au 59 rue Rivoli le squat ouvre ses portes après deux mois de confinement. Seulement la partie galerie est ouverte, les 1000 m² d’ateliers d’artiste restent fermés au public pour le moment.C’est l’occasion de voir les œuvres des 30 artistes résidents. Ouvert tout les jours de 16h à 19h les consignes sanitaires sont respectées avec imaginations : une marelle géante pour attendre dehors, des chapeaux aux rebords démesuré pour respecter les distances de sécurité, seulement par groupe de 25, masque obligatoire et gel hydroalcoolique a l’entrée (moins original). A découvrir.

Bercy Village

Rendez-vous dans le 12ème arrondissement de Paris cette fois, pour admirer les photographies du créateur de mode Manfred Thierry Mugler. Les photographies audacieuses et colorés, sur tous les toit du monde, sublimant hommes et femmes sont un savant mélange entre art, publicité et science-fiction. Une exposition gratuite à Bercy Village jusqu’au 7 juin.

Découvrez ici notre agenda des galeries et des vernissages du weekend.

En ligne

Critical Zones – Observatories for Earthly Politics

Le festival d’art contemporain Critical Zone a lieu ce weekend en Allemagne . Il regroupe des expositions, des conférences, des tables rondes sous le thème de l’écologie. Il se veut être une source de réflexion sur nos habitudes de vie et l’impacte directe qu’elles ont sur la planète. La période actuel à permis de remettre le débat ambiant sur l’écologie sur le devant de la scène. Elle laisse le temps d’imaginer et de concevoir un nouveau monde, plus durable. Le festival est accessible en ligne ici. L’anglais ou l’allemand sont de mise.

Art Paris

Art paris a lieu le 25 mai en digital Art Paris est heureux d’annoncer l’évolution de son partenariat avec Artsy, qui propose une édition en ligne de la foire. Une preview exclusive sera réservée aux collectionneurs les 25 et 26 mai sur le micro-site d’Art Paris afin de découvrir les artistes et les œuvres proposés par les galeries participantes, avant une ouverture au public le 27 mai. Le profil d’Art Paris sur le site d’Artsy sera enrichi tout au long de la manifestation avec des contenus inédits.

Visuel : © Zélie Chloé