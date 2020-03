L’agenda des rendez-vous en ligne de la semaine du 30 mars

Troisième semaine de confinement, et tout le secteur de la culture continue à se démener pour vous garantir un accès. De quoi occuper ses longues journées, et vaincre l’ennui qui nous guette parfois !

Pour commencer, le Festival International du Film d’Aubagne passe en mode VOD, du 30 mars au 4 avril, passe en mode VOD et proposera tous les jours de la semaine les films de sa sélection, afin que vous puissiez en profiter depuis chez vous. Longs métrages, courts métrages, jeune public, etc. Vous aurez également accès à certains films hors compétition. Dès aujourd’hui, profitez d’Un Fils, de Mehdi M. Barsaoui.

Rock en Seine ouvre sur son compte Instagram une nouvelle galerie, Rock Art, qui vous permet de livrer votre version de l’affiche 2020 du festival. Pour cela, coloriez à votre guise le design mis à disposition sur le compte, et affichez fièrement votre œuvre en story, en mentionnant Rock en Seine. Soyez créatif !

Mais que votre imagination ne s’arrête pas là ! La Nouvelle Quinzaine littéraire lance, via Facebook, un concourt de nouvelles. Seule consigne à respecter : le texte doit commencer par la phrase « Depuis plusieurs jours, la plage était déserte ». Le confinement saura certainement vous porter sur un tel sujet ! Le concours est ouvert dès aujourd’hui.

La page Facebook Live Stream Concert vous propose tout au long de la semaine une très (très !) large sélection de performances à voir en direct. Aujourd’hui à Paris, Pierre Lapointe !

Toujours sur le réseau social, retrouvez également les samedi et dimanche 4 et 5 avril le Cocon festival, qui propose tous les week-end des activités bien-être, recyclage, cuisine, ou art, à faire seul ou en famille. N’hésitez pas à vous connecter les samedis et dimanches de 11h à minuit, jusqu’à la fin du Coconfinement !

Enfin, ce mercredi commence le festival « Je reste à la maison ». Du 1er au 7 avril, une trentaine d’artistes, pour petits et grands, représentants de tous les genres musicaux, vous inviterons en concert depuis chez eux. Parmi eux, Bigger, Didier Wampas, Puppetmastaz, Sanseverino, Thomas de Pourquery ou encore Peter Von Poehl.

Visuel : ©Instagram – Rock en seine