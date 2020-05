L’agenda culturel de la semaine du 18 mai

Même si les théâtres et salles de spectacles restent fermés les artistes font preuve de toujours plus d’imagination pour apporter leurs arts aux yeux des tous. Danse, musiques, festivals… voila ce qu’il ne faut pas manquer cette semaine.

Le 18 mai, rendez-vous à 19h sur la page Facebook de l’événement Youn Sun Nah and Remi Vignolo, live streaming 2020 pour un concert en live. Au programme la chanteuse Youn Sun Nah rencontrera le musicien jazz Remy Vignolo. Rencontre musical intrigante à découvrir le temps d’une soirée.

L’espace culturel et universitaire juif d’Europe en partenariat avec la Loge BBf George Gershwin, vous invite mercredi 20 pour célébrer la ville de Jérusalem sur leur page Facebook. L’événement Jérusalem au cœur regroupe des artistes et des personnalités israéliennes et françaises pour animer la soirée.

Danseurs confirmés, amateurs ou néophytes voilà une application pour vous. La compagnie de danse L.A Dance projet à lancée sa plateforme (L.A Dance Project Digital), regroupant des cours, des spectacles, des reportages coulisses et des films. Cette application permet d’en savoir plus sur la compagnie mondialement connu. Disponible sur les boutiques numériques Androïde et IOS pour 10,49€ par mois après 7 jours gratuits.

Toujours de la danse, la compagnie israélienne Batsheva donne rendez-vous en ligne du 15 au 24 mai pour le festival Batsheva Creates Online. Le festival propose un programme quotidien en accès libre et disponible 24h. Il y a des cours, des concerts, des performances que les 28 membres de la compagnie réalisent chez eux. Le rendez-vous c’est ici.

La septième édition du festival Culturissimo se tiendra en ligne du 15 mais au 12 juin. Ce festival itinérant dédié aux livres et à la musique à dévoilé sa sélection mercredi 13 mai. C’est plus 40 lectures filmées et plusieurs concerts qui seront disponible sur le site internet culture.leclerc . Rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis pour profiter de l’événement du jour.

visuel: Screen vidéo YouTube – [HD] Youn Sun Nah – Momento Magico