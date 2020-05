La playlist 8 jours plus tard

Cette semaine, Young Dolph. Crack Cloud, Fairouz, Paint et Elha.

Sunshine — Young Dolph

On commence par la minute d’applaudissement, groove et bien-pensante, rap évidemment. Un morceau qui parle notamment de la crise du Covid-19, critique Trump et rend hommage au personnel soignant.

MCMC — Elha

Plus original. Au sortir du night-club du confinement, la barre de protection d’écran vidéo se fendille, le néant du monde frappe directement l’épiderme. On se souvient de la silhouette faite nôtre. Tendre les mains, se retrouver. Danser.

Ta Fardah — Paint

Tout en sautillement funky perse, farsi plus exactement, ce voyage dans le monde d’avant est mené par un brillant californien qui se frotte un peu à ses lointaines origines. Hommage simple qui tourne doucement à la transe.

Ouverture 83 — Fairouz

Une autre façon de retourner en arrière, la réédition de cet album de la diva enregistré à Beyrouth en 1983-84 et soutenu par les orchestrations funk de Ziad Rahbani. La texture jazzy rend la danse plus souple, plus féline. On profite.

Outster Stew — Crack Cloud

On se croirait revenu à la toute fin des années 1970, dans l’Angleterre post-punk et littéralement new-wave. On pense très fort à Magazine et à ses petits cousins même si les Canadiens cherchent encore autre chose, tribale et politique, contestataire et poétique. Une fusion de quelque chose, mais de quoi ? À suivre.