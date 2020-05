L’agenda culturel du pont du 8 mai

On attend le déconfinement avec autant d’impatience qu’un enfant quelques jours avant Noël. On n’a pas de calendrier de l’avant mais on vous propose de quoi vous occupez ces 3 prochains jours.

Vendredi

Le 8 mai est un jour férié mais aussi et surtout un jour de commémoration, commémoration pour toutes les victimes de la guerre. Sophie Nahum nous donne rendez-vous à 18h sur sa page Facebook pour une lecture complète de son œuvre : un recueille bouleversant avec les témoignages des « Derniers » survivants de la Shoah, pour devenir à notre tour des témoins, « les témoins des témoins ».

Autre rendez-vous virtuel sur le compte Instagram de la Villa Noailles. Ce centre d’art méditerranéen propose depuis le début du confinement des Lives avec les artistes qu’elle soutient (possible de les voir en replay sur son site internet ici). Aujourd’hui à 17h c’est le pianiste Jeff Cohen qui est invité.

Samedi

La journée de samedi sera rythmée de 14h à minuit par 30 musiciens européens dans le cadre du projet « Music Europe Day ». Pour célébrer l’Europe et sa diversité musical on retrouvera Afrodeclic, Daughters of Reykjavik, Hinds ou encore Yseult et Shame. L’événement sera lancé par Etienne Daho, il est à suivre en live sur la page Facebook de Europavox.

L’émission le passage des arts programme La Traviata dans sa version mise en scène par Simon Stone en 2019 pour le Palais Garnier. L’œuvre emblématique de Verdi est à voir sur France 5 ce samedi à 22 h 25.

Dimanche

Dans la famille des foires en ligne, c’est la Frieze de New-York qui est la petite dernière. La foire d’art contemporain propose une application qui offre la possibilité d’entrée dans plus de 200 espaces virtuels. Le public pourra également visionner des œuvres d’art vidéo et du contenu narratif, et rechercher des œuvres par artiste, prix, support, galerie et section. Les viewing room de la Frieze art fair sont disponibles du 8 au 15 mai ici .

On profite aussi de ces dernier jours pour regarder les cours du Grand palais. Habituellement ces cours d’histoire de l’art sont dispensés dans son auditorium mais face à la situation l’institution nous propose un voyage au cœur de l’Égypte ancienne puis de remonter au XIXe siècle.

Et pour lundi, on sait déjà qu’il y a la dernière POP conf‘. Ces conférences animées par le musicologue, journaliste et auteur Antoine Pecqueur réunissent les sciences et les arts pour répondre à une question autour de l’univers sonore et musical. Rendez-vous à 18h pour en savoir plus sur le caractère unique de notre voix et sur les technologies de synthèse vocal. A chaque voix son identité ? Avec Axel Roebel, directeur de recherche à l’Ircam et Violaine Lochu, artiste plasticienne.

Visuel: © page facebook Europavox