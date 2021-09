L’agenda culturel de la semaine du 27 septembre

Bienvenue dans une semaine culturelle qui va nous faire voyager !

Le festival Biarritz Amérique Latine

Ce festival de référence pour le cinéma latino-américain revient du 27 septembre au 3 octobre 2021. Retrouvez trois compétitions de films : longs métrages, courts métrages, et documentaires. En plus des films en compétition, le festival présente chaque année des focus autour de différentes thématiques. Venez également découvrir la culture latino-américaine d’une autre manière au Village du festival. Ouvert de 9h à 2h du matin, cet espace face à l’océan, vous propose des expositions, des conférences et tous les soirs des concerts gratuits !

Information et réservation

« Ultime combat Arts martiaux d’Asie » au Musée du Quai Branly



Du 28 septembre 2021 au 16 janvier 2022, le musée du quai Branly propose l’exposition « Ultime combat. Arts martiaux d’Asie ». Cette invitation immersive dans les arts martiaux d’Asie vous fera voyager à travers leurs histoires, leurs philosophies et leurs pratiques, depuis les arts classiques jusqu’à la pop culture. L’exposition retrace l’histoire des techniques martiales avec plus de 300 œuvres anciennes et contemporaines et une galerie de personnages historiques ou de héros de fictions. Le parcours est ponctué de références aux arts et cultures populaires, en particulier au cinéma, avec notamment la figure emblématique de Bruce Lee !

Information et Réservation

Festival du film britannique de Dinard

Le fameux festival breton du film britannique revient cette année pour sa 32e édition . La présidente du Jury, Bérénice Bejo et les membres du jury devront départager six films en compétition ; mais une quarantaine de longs et courts-métrages sont à découvrir. Vous pourrez visionner les films dans les salles de cinéma dinardaises, mais aussi partout en France sur internet, grâce à une plateforme de streaming.

Pour en savoir plus et accéder à la billetterie

Photoclimat, biennale sociale et environnementale de photographie de Paris

La première édition de ce festival nous propose une balade culturelle et engagée dans Paris et sa proche banlieue. Une trentaine d’artistes internationaux engagés exposent en pleine aire dans des expositions éco-conçues. Du Palais Royal (Lucas Foglia) à l’Hôtel de Ville (Aïda Muluneh) en passant par les quais de Seine (Art of Change 21), l’église Saint-Eustache (Nicolas Henry) ou la place de la Bastille (Mandy Barker, Christian Sardet et les Macronautes, Jérémy Gobé, Alessandro Puccinelli, Art of Change), vous pourrez déambuler dans des petits villages à ciel ouvert du 18 septembre au 17 octobre 2021.

Information

Les Océanographes au T2g

Du 30 septembre au 09 octobre 2021, le théâtre de Gennevilliers nous propose de découvrir Les Océanographes, une œuvre signé Émilie Rousset et Louise Hémon qui s’emparent des archives d’Anita Conti. En 1952, Anita Conti, première femme océanographe française, embarque sur un chalutier pour partager la dure vie des pêcheurs de morue en Atlantique. Seule avec sa caméra et soixante hommes durant six mois, cette pionnière de l’écologie ramène des images rudes et poétiques. Militante d’avant-garde et première scientifique à pénétrer le monde fermé des marins, Anita Conti pressent la nécessité du développement durable et de la protection des océans. Émilie Rousset et Louise Hémon mettent en regard les archives passées et les recherches actuelles en poursuivant leur réflexion pleine d’humour sur le discours des images.

Information et Réservation

Les nuits blanches, une nuit sans sommeil pour Paris

Ce samedi 2 octobre, c’est le retour de la nuit blanche à Paris ! Une nuit aux mille et un événements gratuits dans toute la capitale. Concerts, expositions, théâtres, performances, préparez vos tennis et reposez vous bien, car il y en aura pour tous les goûts. Cette année, la nuit sera axée sur « Le Corps en mouvement », un thème qui s’annonce sportif. Ce samedi, plus que jamais, vous serez au cœur de l’action et de la création avec des performances sportives, artistiques, et de grandes randonnées à faire autour de Paris.

Information

Visuel : Affiche « Ultime combat Arts martiaux d’Asie » au Musée du Quai Branly