La famille de Leonard Cohen souhaite poursuivre Donald Trump

« But you don’t really care for music, do you ? » (mais tu ne te soucies pas de la musique, n’est-ce pas ?).

Ces paroles tirées du très célèbre « Hallelujah » de Leonard Cohen auraient pu être adressées par la famille de ce dernier à Donald Trump, à l’occasion de son investiture par la Convention nationale Républicaine en Caroline du Nord. Après le discours d’acceptation du Président, et alors que des feux d’artifices coloraient le ciel de Charlotte, l’équipe de campagne du candidat Républicain diffusait à deux reprises « Hallelujah » de Leonard Cohen, un symbole qui n’a pas manqué de heurter la famille du chanteur et les opposants du candidat. Dans un communiqué publié sur Facebook, les héritiers de Leonard Cohen ont fait part de leur indignation vis-à-vis de celui qui « politise et exploite de manière odieuse » l’un des titres les plus importants du catalogue du chanteur disparu en 2016, alors même qu’ils avaient spécifiquement interdit son exploitation en amont. Souhaitant explorer toutes les options juridiques qui s’offrent à elle pour faire condamner ce coup de force, la famille de Leonard Cohen conclut, non sans ironie, qu’ils auraient pour autant donné leur accord si Donald Trump avait souhaité diffuser « You want it Darker » (Tu veux ça plus sombre). Paroles, paroles, sans doute, mais tout un symbole.

Visuel : creatives commons