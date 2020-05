La 9e sélection de spectacles vivants (toujours confinés) en ligne

La vie a repris pour certains mais pas pour les 1,3 millions de salariés du secteur culturel qui souhaitent que le plan culture jugé bien trop flou englobe toutes les professions que recouvrent le mot culture. Alors que les salles restent dramatiquement fermées, voici notre neuvième sélection de notre neuvième semaine sans spectacle.

La Ménagerie de Verre met en ligne cette semaine iFeel4, la création 2017 de leur artiste associé Marco Berrettini. Que l’on retrouve ici en roi de la piste, seul sur un haut podium. Tout à l’air d’un club, mais le DJ est un pianiste….

La chorégraphe lausannoise Yasmine Hugonnet prépare une création pour la rentrée prochaine à Vidy: Seven Winters. En attendant, visionnez la captation de son spectacle, La Traversée des Langues. Une approche incarnée et quasi méditative de la voix. A voir ici.

Affordable Solution for Better Living est la première création du duo formé par le plasticien Théo Mercier et le danseur Steven Michel. Produit par Nanterre-Amandiers, ce spectacle a reçu en 2019 le Lion d’argent de la danse à la Biennale de Venise. Notre critique est ici et la captation est là

C’est à une aventure inter-culturelle et totalement lost in translation que Jérôme Bel et Pichet Klunchun nous invitent. En face à face, mais très éloignés, les deux hommes dialoguent, en anglais, non sous-titré. La pièce avait été reprise en 2017 au festival d’Automne et Nanterre Amandiers offre la captation de la création. Génial.

