Agenda vernissage du 25 août

Si le musée de la Libération de Paris inaugure ce jeudi 25 août un programme spécial pour les 78 ans de la libération de Paris, cette dernière semaine d’août, de nombreuses expositions se terminent. C’est votre dernière chance d’y assister !

Le musée de la Libération de Paris commémore le 78e anniversaire de la libération de la capitale, avec un programme culturel accessible gratuitement pour tous ce jeudi 25 août 2022.

Quatre ans d’occupation nazie enfin terminés, et une victoire symbolique pour la Résistance et les forces armées qui se battent pendant cette Seconde Guerre mondiale. Pour célébrer cet événement, plusieurs animations et commémorations sont organisées dans la ville lumière. Vous pourrez admirer un accrochage de photographies qui nous plongent dans le Paris de 1944.

En marge de l’exposition « Femmes photographes de guerre », le musée propose une mini-exposition autour des femmes photographes de la libération de Paris. Les oeuvres de Marcelle d’Heilly, Germaine de Douglas et Marcelle Poujol sont mises en lumière dans un parcours qui relate, à sa façon, cet épisode marquant de l’Histoire de France.

Cet accrochage, visible du 25 août au 31 décembre 2022, rassemble des témoignages en image, des reflets de l’ambiance, des émotions, des histoires que les soldats et les Français ont vécu lors de cette libération si spéciale. Ces images amateures, prises sur le vif, racontent comment ces événements ont été perçus par les citoyens, sans filtre, avec sincérité.

Ce jeudi 25 août, le musée présente également aux petits comme aux grands un « serious game » intitulé : « La mission de Rol-Tanguy », énigmes en souterrain.

Site officiel

Avis aux amateurs d’art contemporain ! Le Musée d’art moderne de Paris vous invite à découvrir une exposition autour des oeuvres de l’artiste français Eugène Leroy jusqu’au 28 août 2022. Une exposition qui se concentre sur sa carrière et l’évolution de son art.

Au total, environ 150 oeuvres sont ainsi proposées aux visiteurs, retraçant une carrière prolifique. Un artiste qui a toujours cherché à « saisir la peinture dans son essence, sans perdre l’émotion qui la rend possible », comme l’explique le musée dans un communiqué. « Tout ce que j’ai essayé en peinture c’est d’arriver […] à une espèce d’absence […] pour que la peinture soit totalement elle-même », expliquait ainsi Eugène Leroy en 1979.

Des toiles qui se présentent comme « un champ de bataille où s’affrontent image et matière », réunissant couche après couche « l’ensemble des impressions momentanées suscitées par le motif, […], retravaillées inlassablement jusqu’à la quasi-disparition du sujet » dans le but de proposer des lectures « indéfiniment renouvelées ». Mais toujours en référence aux maîtres, en revisitant « des thèmes iconographiques classiques tels que les nus, les autoportraits ou les paysages ».

Tarif réduit : 10 euros

Tarif plein : 12 euros. Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi, nocturne le jeudi jusqu’à 21h30.

Site officiel

Love stories

L’amour, c’est beau, et ça nous remplit de joie : voilà ce que l’on se dit en admirant les photographies exposées gratuitement au café Lou Pascalou jusqu’au 31 août 2022. Venez visiter l’exposition gratuite « Love Stories », et découvrez les histoires d’amour des habitants, commerçants du 20e arrondissement de Paris… qui est bel et bien la ville de l’amour ! Ces couples racontent leur amour et nous parlent aussi de leur attachement au 20e arrondissement. Chaque couple a d’ailleurs choisi l’endroit où il a été pris en photo. Trois femmes sont à l’origine de ce projet : la journaliste Pauline Pellissier, la rédactrice Anne Josse et la photographe Gaëlle Guse. Elles ont tenu à mettre en lumière des histoires et des personnes aussi diverses que possible, pour représenter la richesse et l’éclectisme que l’on retrouve aussi dans le 20e. Par ailleurs, sachez que vous pourriez faire partie de la saison 2 de « Love Stories » : les habitants du 20e peuvent postuler sur le site du média.

Site officiel

Van Gogh, la nuit étoilée

Ouverte pour la première fois en 2019, l’exposition immersive dans l’univers de Van Gogh prendra fin le samedi 27 août. Pendant 37 minutes, on se promène dans les plus beaux tableaux du peintre, à la redécouverte de ce génie incompris de son époque. Son histoire, son coup de pinceau et son évolution se dévoilent à nous. 1500m2 de murs sur lesquels sont projetées des animations des plus célèbres tableaux de Van Gogh : au total, plus de 2000 images en mouvement promettent une immersion renversante.

Pour accompagner le spectacle, le Studio Danny Rose présente aussi les oeuvres et décors du Japon qui ont tant fasciné Van Gogh. De l’iconique « Vague » d’Hokusai aux cerisiers en fleurs, on est immergé dans le Japon rêvé par Van Gogh.

Tarifs : jeune, 5-25 ans : 9,5 euros

réduit : 11,5 euros

plein : 14,5 euros

Site officiel

La Couleur en fugue

Armés de pinceaux et de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, les cinq artistes de l’exposition « La Couleur en fugue » ont redéfini les limites de la peinture. Epris de liberté, inspirés par leurs outils de travail, Sam Gilliam, Katharina Grosse, Steven Parrino, Megan Rooney et Niele Toroni ont créé des oeuvres étonnantes, insolites, réjouissantes.

La Fondation Louis Vuitton nous invite jusqu’au 29 août 2022 à venir admirer ces cinq peintres venus de pays différents, d’origines et de générations différentes, mais qui partagent la même envie créatrice.

Rendez-vous pour ces derniers jours de l’exposition au dernier niveau de la Fondation Louis Vuitton, et profitez-en également pour admirer les oeuvres de Simon Hantaï, tant que vous pouvez encore !

Tarifs : réduit : 5 à 10 euros

Plein tarif : 14 euros

Réserver