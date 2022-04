Agenda du weekend du 16 avril

C’est un vendredi à Paris, le soleil rayonne et c’est le weekend de Pâques ! Votre agenda du weekend vous propose non pas une chasse aux œufs mais à la culture à travers l’hexagone.

Ground Control Paris, une Boum pour enfants

Samedi 16 avril, de 16h à 19h, Ground Control invite les petits et grands à venir se déchaîner sur le dancefloor, entourés de jeux fait maison installés pour l’occasion de la Boum ! Au programme: DJ Bear et Ben Stocker, avec un style de music polyvalent, mélangeant hip hop, bass music et tropical.

Ground Control, situé, 81, rue du Charolais 75012 Paris. Accueil petits et grand de 16h à 19h à l’occasion d’une Boum.

Découvrir Nathalie Du Pasquier au MRAC

Le Musée régional d’art contemporain Occitanie à Sérignan présente, à partir du 16 avril 2022, « Campo di Marte », la première grande exposition personnelle de Nathalie Du Pasquier dans un musée français. L’artiste et designer française l’a conçue comme une « symphonie silencieuse », selon ses propres mots – composée à partir d’une centaine d’œuvres réalisées entre les années 1980 et aujourd’hui. Fascinée depuis toujours par la relation entre les objets et l’espace dans lequel ils se situent, Nathalie Du Pasquier envisage le réel comme un catalogue « dont le moindre élément peut être transformé et transporté dans un autre univers ». Partez à la découverte d’une peinture à la fois objet, espace et environnement, où l’on ne fait plus la distinction entre l’œuvre d’art et son support.

Le Musée régional d’art contemporain Occitanie, situé 146 Av. de la Plage, 34410 à Sérignan. Propose à compté du 16 avril 2022 de partir à la découverte de l’artiste Nathalie Du Pasquier.

Le Printemps de Bourges

Mercredi 19 avril, Dutronc père et fils inaugurent le Printemps de Bourges 2022. Une édition où l’on entendra aussi bien Brigitte Fontaine, Michel Houellebecq, Olivia Ruiz, Clara Luciani, Pomme, Albin de la Simone et Juliette Armanet que Sofiane Pamart, IAM, Vitalic, Thylacine et Lilly Wood and the Prick.

Le Mercredi 19 avril, la ville de Bourges relance son festival Printemps de Bourges, situé 19 All. René Ménard, 18000 Bourges. Une inauguration par Dutronc (Père et fils) lance le festival.

Les dimanches de Royaumont

La fameuse abbaye inaugure ce 17 avril une série de dimanches en famille. Chaque dimanche après-midi, l’abbaye de Royaumont propose à ses visiteurs, sans supplément de prix, des événements autour de la musique, de la danse, de l’histoire, de l’architecture et de la nature. Ce dimanche 17 avril, alors qu’une chasse aux œufs est organisée pour célébrer Pâques, la claveciniste lauréate de la Fondation Royaumont, Chloé de Guillebon, fera entendre du Bach, et la conteuse Anne Leviel parlera de ces œufs dorés (à partir de 7 ans).

L’abbaye de Royaumont, situé 95270 Asnières-sur-Oise. Propose le 17 et 18 avril des performances de musique classique, une chasse aux œufs ainsi que des contes pour les enfants.

© Affiche officielle: Festival Printemps De Bourges