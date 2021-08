Agenda des sorties culturelles du week-end du 13 août

Encore beaucoup de sorties culturelles à faire ce week-end ! Toute la Culture vous a fait une petite sélection !

Cinéma de plein air à la Villette

Chaque été, depuis plus de 30 ans, la prairie du triangle du parc de la Villette devient la plus grande salle de cinéma de Paris à ciel ouvert et en entrée libre. Vendredi 13 août à 21 h 30 est diffusé Ali de Michael Mann, et samedi 14 août, à la même heure, Invictus de Clint Eastwood. Pour le 15 août, programme spécial, avec un rendez-vous dès 18 heures pour le Ciné-balade, le long du canal de l’Ourcq, partez à la découverte du quartier avant de rejoindre la pelouse du parc de la Villette pour la projection à 21 h 30 de Saint-Laurent de Bertand Bonello.

Plus de renseignements : Cinéma de plein air.

Château de Versailles : l a Sérénade royale de la Galerie des glaces

Samedi 14 et dimanche 15 août, après les Grandes eaux nocturnes, la Sérénade royale de la Galerie des glaces vous ouvre les portes des plus belles salles du Château de Versailles. En compagnie de danseurs baroques, de comédiens et de musiciens de la Compagnie de Danse l’éventail et de l’ensemble Les Folies françoises, vous serez guidés de la Chapelle royale à la Cour royale, en passant par la Galerie des glaces et les Grands appartements du roi et de la reine.

Plus de renseignements : La Sérénade Royale de la Galerie des glaces.

La Nocturne de feu

Pour le 15 août, les Grandes eaux nocturnes deviennent les Nocturnes de feu. Versailles éclairé de milliers de bougies ! C’est dans une ambiance magique, accueillis par des bougies sur les Parterres que vous vous immergerez dans cette soirée lumineuse. Vous vous promènerez de perspectives en bosquets, débusquerez les fontaines qui joueront pour vous au son des plus belles musiques baroques signées Lully, Haendel et Gluck, Rameau. Vous irez à la rencontre d’artistes de feu, tomberez en admiration devant les flammes monumentales sur la Grande perspective. Puis vous admirerez un feu d’artifice signé des meilleurs artificiers mondiaux, les magiciens du collectif Groupe F.

Plus de renseignements : Nocturne de feu.

Le Festival d’art pyrotechnique – Cannes

Six soirées durant lesquelles la baie de Cannes s’embrase de mille feux, d’étoiles éphémères, de couleurs et autres compositions signées des plus grands artificiers. Plus de 700 000 spectateurs assistent chaque année à l’ensemble du Festival d’art pyrotechnique de Cannes. Cette année 2021, les firmes s’affronteront dans l’objectif de remporter la vestale d’argent, un prix prestigieux et l’unique moyen d’accéder à la vestale d’or. La vestale d’or met en jeu les firmes précédemment victorieuses de la vestale d’argent pour une compétition unique au monde. Pour participer à l’attribution du Prix du public les spectateurs sont invités à se connecter sur leur site pour donner une note de 1 à 5 pour les feux d’artifice. Le 15 août, vous admirerez le travail de Pierre-Emmanuel Gelis (Grand Final). Cette année, Grand Final nous propose une immersion totale dans l’univers, les sonorités, les formes et les couleurs des B.O de Tarantino.

Plus de renseignements : Festival d’Art Pyrotechnique.

Le 50e Festival Interceltique – Lorient

Le 14 août, le chanteur Youn Kamm sera sur scène avec son nouveau projet, TREi[Z]H Brass. Il souhaite composer la bande son d’un paysage à la fois familier et mystérieux, entre onirisme et chaleur d’une chanson post-rock. La matière chantée est vannetaise, constitué de textes traditionnels mais aussi écrits par des auteurs contemporains. Les 13 et 14 août il sera aussi possible de découvrir des jeux bretons avec : le concours de palets sur planche et le tournoi de gouren « lutte bretonne ».

Plus de renseignements : 50e Festival Interceltique.

Visuel : Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0).