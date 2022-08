Agenda de la semaine du 29 août

Cette semaine, vous pourrez découvrir de nombreux lieux de culture et écouter de la musique lors des festivals de début septembre, mais également vous y essayer vous-même ! Débutant, professionnel ou amateur, venez participer à des ateliers de danse ou aux jams du Baiser Salé.

Jazz à la Villette

Du 31 août au 11 septembre, retrouvez la 20e édition du festival de jazz à la Villette. Il se déroule dans plusieurs salles de concerts emblématiques du 19e arrondissement de Paris (incluant la Philharmonie de Paris, la Grande Halle de la Villette, le Cabaret Sauvage, Trabendo, Dynamo de Pantin et l’Atelier du Plateau). Le festival se distingue par une programmation large et regroupe les noms les plus prestigieux du jazz, de la soul, du hip-hop, du funk, tout en accueillant de nouveaux acteurs du milieu. Cette année, Jacob Banks, Abdullah Ibrahim, Kokoroko, Roberto Fonseca, Cimafunk & Fred Wesley, Tank and the Bangas, Angel Bat Dawid, Emile Parisien, Kenny Barron & Dave Holland, Knower, et avec Chief Adjuah (Christian Scott) et son hommage à John Coltrane et Ravi Coltrane, son fils, la programmation a un fort accent d’hommage au saxophoniste.

Billetterie

Les traversées du Marais

Après deux années bouleversées par le covid, le Festival du Réseau Marais Culture + « Les Traversées du Marais » revient célébrer l’art et la culture. Pour cette 8e édition, l’ambition à témoigner de la densité artistique de cet épicentre parisien qu’est le Marais s’affirme et s’incarne dans la valorisation d’un parcours déployé qui en cette année valorise, outre les programmations des membres du réseau, celles de nouveaux partenaires Satellites que sont les Galeries d’arts et un Centre de danse. L’espace d’un week-end en forme de promenade, vous êtes invités à arpenter pas moins de 30 lieux : des Musées, le Maif Social Club, des Centres d’arts, des Bibliothèques, des Hôtels particuliers, des Galeries…

Le programme, qui agrège des propositions allant du jogging culturel à une projection cinéma en jardin, des ateliers chorégraphiques, en passant par des visites inédites d’expositions, se veut foisonnant et irréductible à un dénominateur commun.

Le samedi 3 de 10h à 19h et le dimanche 4 septembre de 10h à 17h, par exemple, le Maif social Club accueille la Cie des Châteaux en l’air pour une installation participative : « shelter : la cabane géante ». L’idée est de construire une maison commune en imaginant à partir de ce qui est déjà en train d’être construit, d’établir des plans… « copiez. Ratez avec joie ! Recommencez ! Reliez votre construction finie à une construction existante ! », indique la compagnie. « Agissez avec délicatesse. Ne déchirez pas ! Prenez du plaisir ! Oubliez de faire vos courses ! Habitez la maison ! Invitez des amis ! Transmettez votre savoir ! Désapprenez ! Revenez ! », avant de la défaire.

Avec le projet Shelter, la compagnie vous propose ainsi durant deux jours de bâtir ensemble une maison monumentale en carton. un projet questionnant le vivre ensemble, l’art d’habiter, le pouvoir du collectif, l’écologie…

Dimanche 4 septembre à 15h, venez partager un moment convivial avec la compagnie pour échanger sur ces deux jours de (dé)constructions.

En cette édition de reprise, la mission de coordination de ce festival fut assurée par le vaisseau belge du réseau, le Centre Wallonie-Bruxelles.

Programme

Rideau « Parade » de Picasso

La Ville de Massy, le Centre Pompidou, le Département de l’Essonne, Paris-Saclay et l’Opéra de Massy se sont associés pour développer un programme d’actions culturelles liées à la campagne de restauration du rideau de scène du ballet Parade, ballet réaliste sur un thème de Jean Cocteau, musique d’Erik Satie, décors et costumes de Picasso, chorégraphie de Léonide Massine. Il fut monté par Serge de Diaghilev pour les Ballets russes, et créé à Paris le 18 mai 1917 au Théâtre du Châtelet.

Devant le succès remporté par les visites guidées autour du Rideau Parade de Picasso, l’Opéra de Massy ajoute une journée de « visites libres » mercredi 31 août de 9h30 à 12h et de 14h à 16h. Profitez de cette dernière opportunité pour découvrir ce chef-d’oeuvre. Suivront plusieurs conférences autour de cette restauration (programme et réservations ici).

Visites ouvertes à tous sans réservation.

Braderie de Lille

La Braderie de Lille est le plus grand et le plus célèbre des marchés aux puces d’Europe, mais elle est également un des événements les plus connus en France et même au-delà de nos frontières. Chaque année, c’est plus de deux millions de visiteurs de toutes nationalités qui arpentent les rues de la ville de Lille à la recherche de bonnes affaires ! Tout au long de ce week-end, de nombreux événements sont organisés dans les rues de la ville avant, pendant et après la Braderie de Lille.

Pendant deux jours et deux nuits, la ville de Lille est en ébullition. Profitez-en par exemple pour découvrir ou redécouvrir les célèbres « moules-frites » qui, durant ce week-end, s’écoulent par dizaines de tonnes ! Ce spectacle fait à lui seul la réputation des amateurs de gastronomie du monde entier !

C’est le samedi que commencera officiellement la Braderie de Lille 2022. Comme pour tout vide-grenier ou foire, le premier jour vous offre la possibilité de réaliser les meilleures affaires (Objets, antiquités, jeux, déco, jouets, livres…). Notez que le grand déballage ne commencera officiellement qu’à 8h le samedi 3 septembre 2022 ! Certains vous diront qu’il est possible de faire de bonnes affaires dès le vendredi soir.

Avec ses milliers de vendeurs, la Braderie de Lille est divisée en plusieurs secteurs : les petits boulevards où l’on retrouve souvent les brocanteurs (petites antiquités, des disques et livres, broc’) et les grandes avenues où l’on retrouve souvent des objets artisanaux et ethniques venant d’artistes tous plus créatifs les uns que les autres. Les antiquaires seront très largement représentés tout au long des boulevards Louis XIV et de la Liberté. On retrouve également un grand rassemblement de vendeurs professionnels spécialisés dans les antiquités du Royaume-Uni entre les rues de La Porte et de Roubaix et de l’Opéra.

La Braderie de Lille promet pour 2022 une amélioration de la qualité et de la sécurité, ainsi que davantage d’événements et de célébrations : de nouveaux sous-événements ont été mis en place, inspirés par la célébration du « Lille reste en fête » qui avait remplacé la Braderie en 2016. Une Braderie spéciale pour la bande dessinée a de nouveau été organisée au Palais des Beaux-Arts, tandis qu’une Braderie spéciale pour les enfants aura lieu à la Gare Saint-Sauveur. Enfin, un itinéraire spécial « Antiquités et shopping vintage » a été mis en place pour les antiquaires professionnels et les brocanteurs.

Festival Estival de Jam au Baiser Salé

Depuis le 22 juillet jusqu’au 9 septembre, 50 concerts, 200 musiciens et des dizaines de jameurs profitent de l’été pour passer des soirées musicales ouvertes, au 16e Festival Estival de Jam au Baiser Salé, club de jazz à Paris. Vous serez épaté par un jeune batteur américain de 15 ans, par des artistes en pleine ascension, ou des musiciens qui font déjà figure de référence ! Pas besoin d’être musicien pour venir profiter de l’énergie si particulière de ces scènes ouvertes. C’est dans ces moments que des émotions musicales éphémères et des rencontres imprévisibles nous submergent, nous prennent à témoin ! Après une heure de concert à 21h qui pose les bases et donne le LA : place à la JAM !! L’entrée est libre.

Les jams sont animées par François Constantin sauf les 1er et 2 septembre (Caloé).

Retrouvez une spéciale latin soul le 30 août, hommage à Chick Corea le 31, à Abbey Lincoln les 1er et 2 septembre, spéciale Brésil le 5 et le 6, hommage à Michel Petrucciani les 7 et 8 puis, enfin, à Sarah Vaughan le 9.

Réserver

Visuel : conception graphique © KIBLIND Agence