Agenda de la semaine du 16 janvier 2023

Une programmation culturelle exceptionnelle pour cette semaine du 16 janvier : de quoi lutter contre les intempéries et la morosité du mois de janvier !

Le Festival Hors-Piste au Centre Pompidou

Pour sa 18ème édition, le Festival Hors-Piste se penche sur les représentations de la guerre et de la paix, sur le dialogue et les spécificités des images relatives à ces notions antagonistes. Tandis que la photographie amateur et les réseaux sociaux tendent à devenir hégémoniques en matière d’illustration des conflits, la notion de paix et ses incarnations semblent à réinventer. Dans cette profusion exponentielle des images, leur véracité est de plus en plus questionnée, étant donné qu’elles deviennent des armes de guerre à part entière. Comment faire exister des représentations de la paix, dans un contexte marqué par la guerre de l’information et le retour de conflits armés sur le sol européen ? Expositions, conférences, projections et performances tenteront d’apporter nuances et analyses à ces questionnements contemporains.

Quand ? Du 19 janvier au 19 février 2023

Où ? Au Centre Pompidou

Pour retrouver le programme, cliquez ici !

Le Festival de danse Faits d’hiver

Déjà la 25ème édition du Festival Faits d’hiver, qui s’attache à adresser la danse contemporaine à tous, ancrant sa présence dans quatre départements différents. Dix-huit lieux de diffusion accueillent une programmation diversifiée, dynamique et haute en couleur. Convoquant une large palette d’âges, de corps et de styles, le Festival offre une conception étendue du chorégraphique, d’en supprimer les frontières et d’en étendre les limites. Le plus dur sera de choisir parmi plus d’une vingtaine de créations, regroupant danseurs et chorégraphes, plus talentueux les uns que les autres !

Quand ? Du 16 janvier au 18 février 2023

Où ? Près de 18 lieux de diffusion, dans Paris et la petite Couronne

Pour retrouver le programme, cliquez ici !

La Force qui ravage tout de David Lescot

Le Théâtre de la Ville de Paris accueille la nouvelle comédie musicale de David Lescot, ravageuse et euphorique ! Après Une femme se déplace, cette pièce met en scène les considérations et les tergiversations sentimentales de plusieurs personnages, à la suite d’un opéra du compositeur Antonio Cesti. Par une mise en abîme, les personnages de la pièce étant eux-mêmes des spectateurs, le metteur en scène vient questionner la place de l’art dans nos vies individuelles, sa capacité à nous questionner, à nous changer, à nous bouleverser.

Quand ? Du 16 janvier au 18 février 2023

Où ? Théâtre de la Ville de Paris

Pour retrouver le descriptif, cliquez ici !

Les Nuits de la lecture

Organisées par le Centre national du livre, les 7ème Nuits de la lecture inviteront le public à s’interroger sur le thème de la peur, à travers plusieurs milliers d’évènements physiques et numériques. Contes fantastiques, science-fiction et dystopies, essais contemporains et enquêtes policières, la narration de la peur utilisera des ressorts à la fois imaginaires et réalistes, pour s’adresser à tous les publics, des plus petits aux plus grands !

Quand ? Du 19 au 22 janvier 2023

Où ? Dans toute la France

Pour retrouver le descriptif, cliquez ici !

Le Festival Cinéma Télérama

Télérama nous propose sa sélection des seize meilleurs films de 2022, à (re)voir pour seulement 4 euros ! Suite à un appel au vote lancé par Télérama avec le soutien de BNP Paribas en octobre, les jeunes de moins de 26 ans ont pu élire leur film préféré de l’année. Plus de 4 500 participants ont voté et le gagnant est En corps, de Cédric Klapisch, en tête de la programmation du festival. On y retrouve La Nuit du 12 de Dominik Moll, Sans Filtre de Ruben Östlund, et L’Innocent de Louis Garrel notamment.

Quand ? Du 18 au 24 janvier 2023

Où ? 450 salles dans toute la France

Pour retrouver toute la programmation, cliquez ici !

L’Hyper week-end Festival à la Maison de la Radio

Pour sa deuxième édition, l’Hyper week-end Festival revient avec une soixantaine de concerts ! Durant trois jours, la Maison de la Radio accueillera des créations exceptionnelles, des master class, des soirées clubbing, ainsi qu’une exposition immersive et sensorielle. Parmi les invités : Arthur H, Flavien Berger, Aurélie Saada, Benjamin Epps, November Ultra ou encore Eddy de Pretto !



Quand ? Les 20, 21 et 22 janvier 2023

Où ? À la Maison de la Radio et de la Musique à Paris

Pour retrouver toute la programmation, cliquez ici !



Visuel : Affiche du Festival Hors-Piste