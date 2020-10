La Dame de Pic ouvre à Megève

Après Londres, Paris, Lausanne, Singapour et La Défense, la cheffe continue à rayonner depuis Valence vers le monde entier. Nouvelle adresse annoncée : le Restaurant du Four Seasons de Megève, qui gardera la référence à l’Histoire de la Station dans son titre « La Dame de Pic- 1920 ».

La naissance de restaurant est liée à la rencontre de deux femmes : Ariane de Rothschild, la femme du petit fils de la fondatrice de la station de ski de Megève, Noémie de Rothschild, et Anne-Sophie Pic qui avec ses 8 étoiles Michelin est la femme la plus étoilée du monde; Le projet du restaurant, dans le bel écrin montagnard avec une vue panoramique est de mêler raffinement et authenticité. Notamment, il s’agit pour la Cheffe de puiser produits et inspirations dans les produits de La Ferme des Trente Arpents (fromages, miels, terrines, huiles d’olives) qui est la propriété de la famille Edmond de Rothschild au cœur du pays Briard. « Megève a toujours été pour moi synonyme d’évasion, j’y ai découvert au long de ces dernières années un terroir inspirant. Le Four Seasons est un lieu unique et singulier pour sublimer ce terroir », déclare la Cheffe.

La Dame de Pic, Mardi-Samedi 19h30-21h30, Réouverture annoncée du restaurant, si la situation sanitaire le permet, le 18 décembre Informations et réservations.

visuel : photo officielle