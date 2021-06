On adore « Le Cœur sur la table » le nouveau podcast de Victoire Tuaillon qui interroge notre rapport à l’amour

Lancée en février 2021, la saison 1 du « Cœur sur la Table » de Victoire Tuaillon explore les méandres du sentiment amoureux et atomise nos idées reçues pour inventer ensemble de nouvelles façons de s’aimer. 7 épisodes à découvrir dès maintenant sur Binge Audio.

Par Anne-Christine Caro

Après les couilles, c’est le cœur que Victoire Tuaillon met sur la table. Un langage du corps cru et fort pour parler sans faux-semblants de l’amour et des constructions, conscientes et inconscientes, qu’il véhicule.

Dans son premier podcast « Les Couilles sur la Table » lancé en 2017, Victoire Tuaillon nous proposait une exploration féministe du patriarcat et des masculinités. « Le Cœur sur la Table » prend un chemin plus détourné, celui de l’amour et de l’intime, mais n’en reste pas moins lui aussi éminemment politique.

En effet, dans ce podcast puissant, Victoire Tuaillon continue de nous faire réfléchir, de nous offrir de nouvelles voies et voix pour déconstruire les schémas habituels. Et en ce qui concerne l’amour on peut dire que la matière ne manque pas.

Avec l’épisode 6 « Le Chasseur et la proie » par exemple, on suit un coach en séduction, et l’on entend, comme pour la première fois, tout ce que véhicule ce vocabulaire guerrier, machisme ordinaire presque banalisé. Sortir des rôles étriqués qui nous sont imposés à toutes et tous, souvent même à notre insu, voici ce que nous propose ce podcast.

Chaque épisode dure environ une demi-heure et navigue habilement de la philo, aux sciences sociales, de la conversation au récit. Les titres évocateurs comme « Le plan cul et la vieille fille à chats », « Cendrillon, Platon et une moitié d’orange » ou encore « La Princesse et l’escalator » donnent le la quant aux mythes en déshérence qui vont y être disséqués.

Bien plus qu’un pur objet intellectuel, « Le Cœur sur la table » est un outil puissant de prise de conscience et de changement des mentalités. Un podcast pour « ré-entendre » ce qui se cache dans les mots qu’on emploie, dans les discours qu’on intériorise : voilà vraiment le format idoine.

Une expérience sonore entre gonzo-journalisme et fiction radiophonique

On aime aussi particulièrement ce nouveau format, plus riche encore que le précédent, car il mêle des entretiens, des témoignages recueillis dans des cercles de paroles organisés un peu partout en France, (pour une fois on évite l’entre-soi), et bien sûr les interventions de Victoire Tuaillon, fil conducteur du podcast où l’edito rencontre le perso, toujours avec cette voix enveloppante qui nous fait un peu l’effet de l’ASMR.

Le montage est inventif et rythmé, le déroulé clair, et des places sont laissées aux respirations. Si chaque épisode est dense et documenté, il est aussi drôle, surprenant, émouvant. L’équilibre entre l’intime et l’étude, entre le ressenti et l’analyse est toujours très réussi.

1,4 million d’écoutes depuis le mois de février

Et apparemment nous ne sommes pas les seuls à être conquis puisque le podcast lancé en février a déjà généré plus de 1,4 million d’écoutes.

D’ailleurs un livre se prépare, comme une version augmentée du podcast qui comprendra de nombreux témoignages inédits. C’est un projet participatif qu’on peut soutenir dès à présent sur Ulule.com https://fr.ulule.com/lecoeursurlatable/ à partir de 1€.

Allez c’est le moment de se mettre à table, et comme dit l’adage « l’appétit vient en mangeant ». attention gros risque de binger tous les épisodes d’un coup… vous êtes prévenus !

« Le Cœur sur la table » est un podcast de Binge Audio écrit par Victoire Tuaillon.

Production et édition : Naomi Titti et Diane Jean