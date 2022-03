Martine Fallon, Chef de file Bruxelloise de la cuisine de l’Énergie

“Que ton aliment soit ton médicament” disait Hippocrate. Tout est dit ! À Bruxelles, l’adresse secrète s’est glissée parmi les oreilles affûtées ; jeunes femmes, expats, quadra hyper actives, toutes font leur “Semaine chez Martine”.

Martine, c’est Martine Fallon, agitatrice de goûts, comme on aime la définir

Consultante en diététique naturelle, Martine a créé un concept inédit : sa « Détox-Box » semaine, livrée chaque jour à domicile, comprend des repas bios, vegan et sans gluten, réalisés par son équipe de chefs. Le but : Une énergie décuplée, un système immunitaire boosté et une silhouette affinée.

Il est 17h. La tempête fait rage, et Bruxelles est placée sous “code orange”. Le vent nous repousse, les parapluies se retournent, nous avançons avec peine. Arrivés, Martine nous ouvre la porte d’un écrin de sérénité, tout de safran, de quiétude et de belles énergies qui fait penser à Zanzibar. Un petit feu de bois crépite, un chaton file sous les coussins, les arbres dansent, tandis que la tempête gronde au dehors. Nous sommes ailleurs… Martine nous sert son thé magique. Silhouette élancée et regard mutin, elle nous transporte par son tempérament rassurant, de poigne et de goût. Rencontre.

Le destin d’une conscience

Journaliste de formation et chef d’entreprise dans la mode, la vie de Martine bascule un 21 septembre 1991, sur une route des fins fonds de la Turquie. Deux taxis font collision et c’est le drame. Martine s’en sort lourdement blessée, défigurée. Enceinte d’un mois, les mâchoires brisées, Martine se bat pour mener à terme sa grossesse. Son second enfant naîtra malgré tout, un miracle. Tout comme sa deuxième vie. Résiliente dans l’âme, elle fera de ce second souffle, un nouveau destin.

Martine part en quête de régénérescence, à la source, celle qui nourrit notre âme et notre corps : l’alimentation. “Tel un voyage initiatique, qui me pousse à découvrir les arcanes de la diététique énergétique et de l’alimentation vitale. Gourmande et cherchant sans arrêt les chemins de traverse, pour mon propre plaisir et celui des miens, j’inventai une cuisine métisse et légère, antioxydante à souhait ».

La cuisine de l’Énergie

Très vite, la découverte des combinaisons alimentaires est un déclic et Martine crée sa propre méthode : la cuisine de l’Énergie. Afin de nous réconcilier avec notre corps et nos assiettes – par une démarche gourmande et simple en cuisine – ses recettes valorisent les ingrédients locaux, de saison, et qui luttent contre l’oxydation. Le tout, préparé avec combinaisons gagnantes et méthodes de cuisson optimales.

Côté produits, Martine privilégie des agriculteurs qui cultivent fruits et légumes en pleine conscience, via biodynamie ou permaculture. Le monde des mille couleurs, marché belge et bio – célèbre pour fournir les tables étoilées – est un partenaire de longue date. C’est ici que se réunit chaque semaine, son équipe d’experts (6 personnes, dont ses filles, Tuana à plein temps et Dilara, conseil en recettes) pour élaborer la carte hebdomadaire. “Partager sa passion avec ses filles, c’est une façon de se dire, qu’au moment venu, la relève sera au rendez-vous”.

La cuisine de l’énergie combine plusieurs bienfaits : élimination des toxines, reconditionnement de l’intestin et du microbiote, renforcement de la paroi intestinale, relance de l’énergie cellulaire, du fonctionnement cérébral, des phanères (peau, ongles, cheveux), une action anti-âge, anti-kilos et enfin, un effet booster sur notre vitalité et notre immunité.

Quand le délice se glisse en Box

Mais comment la goûter, cette cuisine miracle ? Et bien, ce sera dans des petites box en cartons, livrées quotidiennement, et comme par miracle ! Cette cure fooding a pour objectif de rééduquer nos consciences et nos papilles, à la maison, comme à l’hôtel… Martine nous glisse “Nos recettes sont réalisées en mode Vegan 100%, gluten et lactose free. Nous ne sommes ni vegan, ni végétarien, plutôt flexitariens, néanmoins une détox est nettement plus efficace quand elle se pratique vite, sur un mode végétarien. Faire l’exercice du vegan est intéressant, car cela force nos chefs (ils sont trois) à décupler de créativité, pour réaliser des recettes toujours plus savoureuses”.

Des consignes pré-détox sont également à suivre pour optimiser les bénéfices de la cure, et une formule de compléments alimentaires est en option (basée sur la médecine ortho-moléculaire, c’est à dire, l’optimisation des performances métaboliques, par le prisme de la micro nutrition), afin d’atteindre une santé optimale, loin devant les critères de médecine traditionnelle, parfois limités. Ici, on vise la “top santé”, celle de ces égéries qui rayonnent et parcourent le monde avec conscience et légèreté.

Et toujours dans ses petites box magiques, Martine propose des conseils de sophrologie, massagesou autres, pour accompagner la cure. Chaque box comprend 3 repas quotidiens, ainsi que des collations 11h et 16h (oléagineux, barre coco gourmande etc.), ainsi qu’un itinéraire gustatif pratique (réchauffer à la poêle le Hachis Parmentier de patates douces 4 minutes et arroser les endives avec la sauce vinaigrette ...”) Le tout est glissé sous carton, en portions finement établies. D’une sagesse ancestrale !

Un voyage dans les sens…

Pour prolonger ce voyage de(s) sens, Martine propose des voyages en sa présence. Sur une plage, à Zanzibar, sur son bateau en Turquie ou dans un chalet dans les Ardennes, les cures sont éclectiques; combinant cours de cuisine, échanges diététiques, yoga, sport et nature, dans des lieux d’exception. Martine, dont les mots fusent à la Sagan, est une femme d’une vitalité époustouflante. La tempête s’est apaisée au dehors, et nous on plane dans une énergie renouvelée.

***

Cure Détox-Box, à partir de 250 euros la semaine. Livraison pick up ou à domicile (+40 euros).

Pour plus d’informations : https://martinefallon.com/

Instagram @martine.fallon.en.cuisine

Ou contacter Tuana : [email protected]

***

Crédits photos @NathalieGabay