Un vrai festival minecraft sur 4 jours en juin

Le jeudi 21 mai, Minecraft a annoncé avec la société de production Rave Family le Electric Blockaloo, un festival de 4 jours cette fois-ci qui se tiendra du 25 au 28 juin sur ses serveurs.

Au programme

40 scènes construites dans le jeu accueilleront des centaines d’artistes, labels et collectifs dont ZHU, Jamie Jones, Claptone, Nicole Moudaber, La Fleur ou A-Trak. Des lieux emblématiques seront également recréés comme l’amphithéâtre Red Rocks ou The Gorge, le Dirtybird Campout ou encore le bureau Scranton de Dunder Mifflin dans The Office.

Les joueurs peuvent acheter leur billet après s’être inscrits sur la liste des invités d’un artiste grâce à un lien partagé par ceux-ci avant l’évènement. Comme dans un vrai festival, il sera possible d’acheter son billet VIP, les places allant de 7$ à 30$. Il sera possible d’assister au festival depuis son ordinateur ou son téléphone et pour les détenteurs de billets les plus novices, des « camps d’entrainements » seront disponibles avant le festival pour se familiariser avec le jeu.

Des concerts de plus en plus viral

Mais Fortnite aussi a accueilli des concerts virtuels de prestigieux artistes pendant le confinement (Steve Aoki, Travis Scott). Le jeu vidéo a même diffusé à ses joueurs, en direct et en avant-première, la bande-annonce de « Tenet », le prochain film de Christopher Nolan.

Tout comme Second Life, un jeu lancé en 2003 qui consistait à se recréer une vie virtuelle. A l’époque, il devient si célèbre que des marques s’y inscrivent et même, des partis politiques. Fortnite comme Minecraft tend de plus en plus à l’imiter et à devenir un métavers: un monde virtuel fictif.

Le jeu vidéo nouvelle et future scène qui sauvera la culture confinée ?

I’m hyped to see another openpit minecraft concert! It’ll be in support of a great cause as always :3

Please check it out if you’re intrigued! https://t.co/AtPLrvaOrT — Eve (@Contest_3nterer) June 2, 2020

Qu’il s’agisse d’une initiative portée par les éditeurs et leurs partenaires ou bien des joueurs ou musiciens tout simplement, le jeu vidéo réussit à réunir de nombreuses personnes autour de la musique. Les participants font toujours part de leur enthousiasme et de leur envie de voir se populariser de tels évènements. En dehors du contexte particulier que la culture vie, ces concerts sont un peu plus inclusifs puisqu’ils détruisent les barrières géographiques et économiques. Une connexion Internet suffit pour y participer. C’est également un atout pour les personnes qui ont des difficultés à supporter la foule. Ces rencontres commencent à se professionnaliser, avant les évènements restaient souvent gratuit mais les dons récoltés servaient très souvent des causes caritatives ou des associations. Mais nous savons tous que le meilleur des concerts in game a lieu chaque samedi à partir de 18 h, sur la place de votre île dans Animal Crossing : New Horizons (c’est une réelle bonne surprise quand on découvre le concert).

