(Sortie dvd ) « Le Prince oublié » : Michel Hazanavicius filme Omar Sy en superpapa

Michel Hazanavicius, le réalisateur de The Artist et OSS117, propose un conte pas si moderne que cela avec Omar Sy en prince et papa formidable. Une comédie familiale sortie le 12 février sur grand écran et à voir en dvd et blu-ray dès le 17 juin chez Pathé.

La maman de la petite, Sofia, 8 ans (irrésistible Sarah Gaye à 12 ans), est morte et elle vit seule avec son père (Omar Sy). Tous les soirs, après l’avoir fait dîner, il lui invente une histoire pour l’endormir. Il y tient le rôle d’un super-héros qui triomphe de tout et tous (et surtout du méchant Pritprout incarné par François Damiens). La pré-adolescence de Sofia est terrible pour son père qui se trouve déchu de son rôle et poussé dans les oubliettes. En parallèle, une voisine un peu loufoque (Bérénice Bejo) emménage en face du père et de la fille… Très old-fashioned, assez directe dans ses ressorts et joliment jouée par Omar Sy, cette comédie aux allures de contes de fées fait le portrait touchant d’un super-papa. L’imaginaire est parfois un peu simple, le blond des cheveux de Bérénice Béjo un peu outré, les décors volontairement très cartons-pâte, la métaphore sur les studios de cinéma devient un peu pesante. Mais à travers le jeu si juste de Omar Sy, une certaine magie opère et le film fonctionne bien en famille avec des pré-ados. A découvrir en dvd et blu-ray si vous l’avez raté au cinéma cet hiver.

Le Prince oublié, de Michel Hazanavicius, avec Omar Sy, François Damiens, Bérénice Bejo, 2020, 101 minutes. Sortie dvd et Blue-ray Pathé le 17 juin 2020.

visuel : affiche