Article Partenaire : Prix des facettes dentaires en Turquie

Ce n’est pas un secret qu’il existe de nombreux dentistes renommés en Turquie, comme la clinique dentaire Dentakay. Cet article vous donnera les détails dont vous avez besoin pour découvrir le prix des facettes en Turquie.

Quelles sont les facettes dentaires ?

Les facettes dentaires sont de fines coquilles qui améliorent le sourire des gens et ajoutent une couche de protection à leurs dents. De nombreuses personnes apprécient également la procédure Hollywood Smile. Il existe de nombreux types différents de facettes dentaires. Vous avez le choix entre les facettes en porcelaine, les facettes pop-on, les facettes en composite ou en résine, et les lumineers.

Lorsque vous obtenez vos facettes dentaires en Turquie, vous constaterez également que l’épaisseur varie selon les types de facettes que vous choisissez. Il est préférable de parler à vos dentistes et de tenir compte de votre budget avant de choisir vos facettes. Vous vous demandez pourquoi vous devriez vous procurer des facettes dentaires en Turquie ? Continuez à lire pour le savoir.

Pourquoi devrais-je obtenir des facettes dentaires ?

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens devraient obtenir des facettes dentaires. La plupart des gens obtiennent des facettes dans ces cas:

? Pour combler les espaces et les lacunes dans leurs dents

? Pour changer l’apparence des dents tachées

? Pour changer l’apparence des dents fissurées ou ébréchées

? Pour obtenir un sourire de célébrité

Les principaux avantages des facettes

1. Plus de dents tachées ou décolorées

Si vos dents sont tachées ou décolorées à cause de la cigarette ou de l’ingestion d’une grande quantité de café, de vin, de soda, etc. La pose de facettes dentaires résoudra ce problème, et vous donnera un aspect naturel et éclatant à vos dents. Il est essentiel de savoir que les facettes en composite se tachent avec le temps, alors il faut en prendre soin.

2. Vous donne confiance en vous

Avoir un sourire éclatant est le meilleur moyen de renforcer votre estime de soi. Les problèmes de cosmétique dentaires peuvent affecter la confiance de la plupart des gens, mais avec les facettes dentaires, ce n’est plus le cas. Vous pouvez vous présenter en toute confiance dans n’importe quelle pièce, sachant que vos dents ne sont pas tachées, ébréchées ou fissurées.

3. Avoir un effet et une apparence naturelle

Plus vos facettes sont chères, plus elles auront un effet naturel. Les facettes en porcelaine sont votre meilleure option si vous souhaitez un aspect naturel durable. Cependant, certains préfèrent quelque chose de temporaire, et des facettes pop-on de haute qualité pourraient mieux vous convenir.

4. Dites adieu aux fissures et aux éclats

Les dents fêlées et ébréchées peuvent être causées par diverses raisons, mais cela va changer avec les facettes dentaires. Les facettes sont placées pour donner aux patients le sourire hollywoodien qu’ils méritent.

5. Correction des dégâts de l’émail

Les dégâts de l’émail sont une source d’inquiétudes, car l’émail ne se répare pas tout seul. Il est vrai que les aliments acides peuvent subir des dommages. Avoir des facettes dentaires peut remplacer votre émail et couvrir toute abrasion.

Combien coûtent les facettes dentaires en Turquie ?

Le prix des facettes dentaires en Turquie varie en fonction du type de facette que vous choisissez.

Le prix des facettes en porcelaine en Turquie

Ces facettes coûtent entre 150 $ et 300 $ par dent. Les facettes en porcelaine sont les deuxièmes plus chères que vous puissiez choisir, et elles durent beaucoup plus longtemps que les autres facettes et semblent plus naturelles.

Le prix des facettes composites en Turquie

Si vous voulez des facettes composites en Turquie, attendez-vous à payer 100 à 240 dollars pour chaque dent. Bien que les facettes composites soient moins chères que les facettes en porcelaine, elles ne sont pas aussi durables. Ce ne sera pas un problème si vous avez l’intention de les entretenir.

Le prix des Lumineers en Turquie

Obtenir des luminaires en Turquie coûte plus cher que tout autre type de facettes dentaires. Vous paierez entre 350 $ et 550 $ pour ces facettes en Turquie. Ce prix est nettement supérieur à celui des facettes en porcelaine et en composite, mais reste avantageux par rapport aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Le prix des facettes en Turquie par rapport aux États-Unis

? Facettes en porcelaine :1500 $ à 1700$ par dent.

? Facettes composites : 800 $ à 950 $ par dent.

? Lumineux: 800 $ à 2000 $ par dent.

Le prix des facettes en Turquie par rapport au Royaume-Uni

? Facettes en porcelaine : 900 $ à 1200 $ par dent.

? Facettes composites : 360 $ à 650 $ par dent.

? Lumineux: 800$ à 1000$ par dent.

En conclusion, les facettes dentaires en Turquie sont beaucoup moins chères que celles obtenues aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Cette procédure dentaire est idéale si vous avez des problèmes dentaires cosmétiques mineurs ou si vous souhaitez avoir un sourire éclatant. Il est préférable de consulter votre dentiste pour savoir quelles facettes vous conviennent le mieux afin de déterminer le prix des facettes.

Page de référence.