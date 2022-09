Agenda cinéma de la semaine du 14 septembre

Comme chaque semaine de nombreux films sortent en salle mais pas de panique Toute la culture vous en conseille cinq.

Chronique d’une liaison passagère d’Emmanuel Mouret

S’enfoncer dans un fauteuil rouge et se laisser porter par une histoire d’amour. Voilà la recette parfaite que nous propose le dernier film d’Emmanuel Mouret. Avec sa Chronique d’une liaison passagère il nous offre de nouvelles réflexions sur la notion du couple, du bonheur, de l’infidélité. Cette fois ci c’est une mère célibataire, Sandrine Kiberlain, et un homme marié, Vincent Macaigne, qui deviennent amant. Evidement tout reste confidentiel, secret et surtout sans complication jusqu’à ce que…

À propos de Joan de Laurent Larivière

Encore un beau portrait de femme indépendante pour Isabelle Huppert. Aux côtés de Florence Loiret-Caille, Swann Arlaud et Jean-Louis Broust, elle joue une éditrice nommée Joan Verra. Elle croise son premier amour de jeunesse par hasard et ne lui dit pas que de leur liaison est né un enfant. Cet événement lui permet de retracer les « différentes étapes de sa vie » et de « convoque[r] à la fois des souvenirs réels et imaginaires. Cela permet une grande liberté et une grande variété de jeu. » comme elle le confie à Marilyne Letertre du Figaro Madame.

Fire of Love de Sara Dosa

Enfin un documentaire est réalisé sur la vie passionnante de Katia et Maurice Krafft. Ce couple de vulcanologue a arpenté le monde au rythme des éruptions volcaniques. La réalisatrice, Sara Dosa, retrace leur parcours grâce aux nombreuses images d’archives qu’ils ont laissé. Pour financer leurs expéditions ils écrivaient des livres et faisaient des films. Ils se définissaient comme des « vulcanologues saltimbanques ». Aujourd’hui un peu oublié, ce documentaire nous replonge dans leur quotidien ponctué d’humour et de coulé de lave. C’est beau et drôle à la fois, c’est puissant et passionnant. Fire of Love sort en salle ce mercredi 14 septembre.

Feu Follet de João Pedro Rodrigues

Une comédie loufoque relatant une histoire d’amour entre un prince et un pompier dans un monde futur. Difficile de résumer le sixième film de João Pedro Rodrigues mais tout nous donne envie de le revoir. Il est question de souvenirs de jeunesse, de futur, de comédie musicale, de pompier et de royauté. Le lien entre tout ça ? Un roi déchu se souvient de sa jeunesse sur son lit de mort. Il rencontre un pompier avec qui s’ouvre un nouvelle page de sa vie pleine d’amour et de désir.





Hommage à Jean-Luc Godard

La Filmothèque du Quartier Latin rend hommage à Jean-Luc Godard. Dès ce mercredi 14 septembre vous pouvez revoir Vivre sa vie. La suite de la programmation sera annoncée dans la semaine avant une rétrospective de l’ensemble de son oeuvre dès le 21 septembre.

