Pour sa 25e édition, la Mousson d’été invite Isabelle Carré et Charles Berling

Créées par Michel Didym en 1995, les Rencontres théâtrales internationales de la Mousson d’été fêteront du 21 au 27 août leurs 25 ans, à l’Abbaye des Prémontrés, à Pont-à-Mousson. Au menu, six jours de rencontres, de mises en espace et de lectures de textes. Le tout en compagnie de deux célébrités.

Michel Didym explique comment il a su enfourcher le tigre et ré-inventer en préservant notre plaisir: puisque les espaces clos sont devenus risqués le théâtre au plein air, sous le soleil, la lune et les étoiles, va nous guérir de la solitude forcée. Les lectures se dérouleront ainsi dans les jardins de l’abbaye ; le port du masque finira de contourner le risque sanitaire.

Invitée de prestige, Isabelle Carré lira un texte d’Alexandra Wood, Never Vera Blue sur les violences domestiques et la maltraitance psychique ; Charles Berling, quant à lui, lira Nul Si Découvert de Valérian Guillaume, une réflexion parabolique sur la consommation et sur comment elle nous constitue. Suite au projet du TNS (théâtre national de Strasbourg) qui avait invité douze auteurs à écrire sur la crise de la Covid-19, six de ces textes, regroupés sous le titre Ce Qui (Nous) Arrive, seront lus. Comme chaque année, la programmation, malgré le covid et ses empêchements sera l’occasion de découvrir une création contemporaine internationale. Nous salivons d’avance devant cette énumération : Cameroun, Uruguay, Norvège, Espagne, Pays Bas, Roumanie, Croatie. Avec la même impatience nous irons entendre les pièces des allemands Rebekka Kricheldorf, Dirk Laucke ou de l’espagnol Lola Blasco Mena, voir la mise en espace d’un texte de Joan Yago par le Collectif Le Grand Cerf Bleu ou faire le voyage culinaire appelé À table ! Nous retrouverons le comédien compagnon de longue date du festival Eric Berger et l’indispensable dramaturge et metteuse en scène Véronique Bellegarde. Nous assisterons à Bienvenue au bel automne de Sylvia Bruyant, Une comédie jubilatoire qui se déroule dans un Ehpad, selon Michel Didym. Entre autres…

Cette 25 eme édition se finira en beauté le mercredi 26 août avec à 18H00 avec un spectacle que nous avions déjà découvert : Comment réussir un bon couscous , de Fellag, avec Bruno Ricci et Taha Alami.

La Mousson d’été

Abbaye des Prémontrés

9 rue Saint Martin

54700 Pont à Mousson

entrée libre

Sur internet : meec.org/la-mousson-dhiver

Sur les réseaux sociaux : Facebook : lameeclamousson / Twitter : LaMousson_Meec

Par email : [email protected]

Par téléphone : 03 83 81 20 22 ou 03 83 37 42 42 (au Théâtre de la Manufacture)

Programme complet ici